輝達執行長黃仁勳廿三日復職，美國總統川普表示，沒有證據顯示黃仁勳違法。司法部長布蘭奇廿四日重申這項說法，駁斥外界對輝達可能遭刑事起訴的質疑，公開肯定輝達是「良好的企業公民」。不過，川普曾援引一項調查推動黃仁勳復職，布蘭奇與聯邦調查局（ＦＢＩ）局長巴特爾卻均迴避調查結果的提問。

紐約時報報導，美國國安官員認為，黃仁勳婚外情對象黃樂與中國大陸情報有往來。儘管關於輝達的調查尚未結束，川普卻向輝達董事會保證，讓黃仁勳回鍋沒有國安疑慮，幾乎等同為黃仁勳洗清所有不法嫌疑。

布蘭奇表示：「我沒有理由說輝達不是一家良好的企業公民。」他並指出，ＦＢＩ未發現黃仁勳涉及刑事不法行為的證據。「如果司法部掌握他有犯罪或類似行為的資訊，而且情況屬實，我肯定會告訴總統。」

ＣＮＢＣ報導，記者詢問司法部是否曾調查黃仁勳、結果為何，布蘭奇回答：「總統說的是，他在決定敦促董事會讓黃仁勳復職前，曾與許多人交談。」他表示，不會透露與川普溝通內容。

川普廿三日接受ＣＮＢＣ專訪時，被問及為何向輝達董事會確認黃仁勳不構成國安風險。川普說：「我們進行了非常徹底的調查，顯示他在一些不太相關的事件上判斷失當，但他沒有做錯任何事」。

布蘭奇廿四日在記者會上表示：「如果輝達是刑事調查目標或對象，或正在阻撓或妨礙我們的調查，總統就不會向美國民眾傳達這樣的訊息。」

有記者追問，調查尚未結束，司法部如何排除黃仁勳可能須負刑事責任？布蘭奇回答：「你說出口調查仍在進行，我不知道你在說什麼。司法部隨時都有數百項甚至更多出口相關調查。」

紐約郵報報導，布蘭奇稱，司法部一直調查導致黃仁勳短暫遭撤換的輝達醜聞，但強調這不一定會演變成刑事調查。他說：「這也不一定會導致起訴，說白了，就只是調查而已。」布蘭奇未正面證實是否已認定黃仁勳不構成國安風險。

ＣＮＢＣ報導，巴特爾未回答ＦＢＩ是否曾與黃仁勳談話，也未說明ＦＢＩ是否知悉美國情報機構研判黃樂是否與中國情報機構往來。紐約時報則指出，布蘭奇的言論暗示，儘管調查人員仍在推進涉及輝達亞洲客戶及黃樂的案件，但川普政府並無證據顯示輝達參與將晶片轉運至大陸的活動。