紐約時報廿四日刊登「黃仁勳傳」作者維特（Stephen Witt）的專文，表示理解美國總統川普為何要黃仁勳回鍋、輝達董事會為何同意。然而，黃仁勳回任對法治卻有不利影響。

輝達正受美國國會、司法部、證交會及公司董事會調查，黃仁勳仍有多起醜聞纏身，專文指出，對其他企業主管而言，這些醜聞任何一起都足以斷送職涯，但黃仁勳憑藉與川普的密切關係，依然屹立不搖。

川普有理由採取行動，要董事會讓黃仁勳回鍋，因為輝達股價暴跌威脅全球經濟。維特寫道：「黃仁勳就是輝達，輝達就是ＡＩ，而ＡＩ就是美國經濟。」

維特說，董事會不是道德警察，職責是讓輝達股價上漲，這一點沒有人比黃仁勳做得更好。幾名董事也是靠輝達致富的億萬富豪，有些人從公司創立第一天起就與黃仁勳共事。

而且，必須承認，黃仁勳是無可取代的企業家，一個人就能完成整個企業高層管理團隊的工作，既能管理、思考，也能執行。他是營運專家，深諳客戶關係之道，善於發掘人才，也是深具遠見的策略家，能提前數年預見新市場的出現，並預測市場形成後的競爭態勢。

黃仁勳還有許多才能。他是出色的演說家，風趣、富有魅力，又愛講笑話。他擅長製圖，能憑記憶畫出旗下某款繪圖處理器（ＧＰＵ）的精美分解圖，標示每個零件，說出各零件的用途、成本，甚至知道零件延遲交貨時，該打電話斥責哪家台灣供應商。六十三歲的他依然精力充沛，如果輝達董事會沒有讓他回鍋，他肯定能創立一家與輝達競爭的企業。

然而，維特認為，川普促成黃仁勳復職，對法治而言卻是糟糕透頂。輝達可能違反晶片出口管制規定，必須接受徹底調查，但維特擔心永遠無法得知完整真相。他認為，川普力挺黃仁勳，等於向輝達董事會釋出訊號：聯邦調查局不會查出太過不利的事證。