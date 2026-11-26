輝達執行長黃仁勳廿四日在加州聖塔克拉拉總部召開復職後首場全體員工大會，為違反公司行為準則向員工致歉，並透露為糾正導致自己短暫下台的行為，每天接受九十分鐘心理治療，承諾會努力改變。

黃仁勳在全員會議一開始就感謝財務長柯蕾絲近兩周來領導公司。黃仁勳說，「我犯了嚴重錯誤」，他向妻子、孩子和員工道歉，說自己傷害了大家，他很感激公司給予第二次機會。

黃仁勳與疑似向大陸情報機構提供訊息的客戶黃樂發生婚外情，還與一名下屬出軌，本月稍早被迫下台。黃仁勳表示，他並非凌駕於法律和行為準則之上，董事會今後會對他進行問責。

對於外界質疑川普施壓董事會讓他回任，黃仁勳說，這「完全不是真的」，董事會評估整個情況、蒐集相關事實後，認定讓他回任符合公司和股東利益。

不過，輝達宣布他復職時表示，董事會曾聽取美國政府高層對國安風險的看法。川普則說，他向董事會提供保證，促成黃仁勳回任。

黃仁勳說，川普「真的、真的很愛我們公司，總是得意洋洋談論輝達。他是我的總統，我會盡力讓我們的總統，我們的國家，取得成功。」 他也說，輝達不涉政治，無論下一任總統是誰都會採取同樣做法。

黃仁勳談到外界關注的接班問題。他說，輝達有多名能力出色的主管，各自帶領不同部門，這樣的團隊不需要像一般企業那樣安排接班人。

他表示，他不認同傳統的接班人培養規畫。他希望維持現有扁平的管理架構，擁有六十名直接下屬，讓高階主管處於同一層級並各自負責專業領域。他說，公司沒有他也能繼續運作，這六十名高階主管都有能力接任。

黃仁勳回應紐約時報關於他管理風格的報導。他過去曾將此風格描述為「通過折磨讓你變得偉大」，紐時說，多年來，他用侮辱、人身攻擊和暴力言論斥責員工。

黃仁勳說，「我可能太過分，當我很過分時，會傷害他人，貶低他們。那是不對的」。黃仁勳說，輝達人力資源部門將收集關於他的回饋，每月與董事會分享。他說，他想確保自己「能將我的激情轉化為推動公司進步的力量」。