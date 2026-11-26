輝達創辦人黃仁勳廿三日回任執行長，下周將赴美國國會作證。美國總統川普廿四日接受紐約郵報專訪表示，希望黃仁勳說實話，不必援引憲法第五修正案拒絕回答問題，並稱若有必要不排除給予特赦。川普也說，曾考慮由美國政府入股輝達，而且就算現在提出也還不算太晚。

美國眾議院情報委員會、外交事務委員會及美國與中共競爭特別委員會主席廿三日發表聯合聲明，確認黃仁勳將依照原定計畫，於十二月一日接受閉門訊問。參議院銀行委員會也將於十二月三日舉行公開聽證會，由黃仁勳出席作證。

美國國會跨黨派議員猛烈抨擊，輝達尚未釐清黃仁勳是否構成國安威脅以及是否違反晶片出口管制規定，便讓他復職。共和黨參議員甘迺迪預測，黃仁勳可能面臨刑事起訴，他在國會作證時將援引憲法第五修正案拒絕回答問題，以避免自證己罪。

川普廿四日在白宮接受紐約郵報專訪時，一邊查看輝達最新股價，一邊談及黃仁勳即將赴國會作證一事。川普並不認同甘迺迪的看法，他說：「我不認為黃仁勳需要援引第五修正案。我認為這對民眾而言是一件有意思的事」。

川普表示：「我希望他只說實話，當然，他的律師必須提供建議，但我一直認為他百分之百光明磊落，而且你也知道，他是個非常聰明的人。」被問及是否可能對黃仁勳涉嫌觸犯的罪行給予特赦時，川普說：「我想，這始終是一個選項，但我不認為有這個必要」。

路透報導，黃仁勳廿四日在輝達總部舉行長達一小時的全體員工大會，坦承犯下「一些嚴重錯誤」，違反公司行為準則，並透露正在接受心理治療。不過，黃仁勳否認他因川普向董事會施壓才得以復職，稱這項說法並不屬實。

川普在專訪中透露，他並未深入了解黃仁勳在復職前坦承的其他婚外情細節，但據他所知，除了黃樂，黃仁勳並未與其他和北京存在可疑聯繫的女性發生關係。

川普還說，他不清楚黃仁勳為了重返輝達，究竟坦承了多少段婚外情。他說：「我真的沒有深入了解那些事。比起性愛，我更關心晶片生意。」

川普強調，輝達的成功對美國維持人工智慧（ＡＩ）領先優勢至關重要。川普說，他甚至不排除讓美國政府取得輝達部分股權，並提到英特爾去年已將相當於公司價值百分之十的股權交給美國政府。

川普說：「我考慮過這件事。我當時想，『或許我應該這麼做』，但我目前還沒有提出來。現在可能還不算太晚。」

川普表示，他促成黃仁勳復職，並保證黃仁勳不會面臨行政部門方面的問題，是因為一旦輝達選了「錯誤的人」接替黃仁勳，「對我們國家將是一件很糟糕的事」。