輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳復職後，24日召開全體員工大會，為違反行為準則向員工致歉，並透露為糾正導致自己短暫下台的行為，現在每天接受90分鐘心理治療。他承諾會努力改變，但他也說，不認同傳統的接班計畫，希望維持現有扁平的管理架構，讓所有高階主管在各自領域，發揮所長。

綜合彭博資訊、路透、英國金融時報（FT）及紐約時報等媒體報導，黃仁勳在員工大會上坦言，「我犯了嚴重錯誤」，向妻子、孩子和員工道歉，他傷害了大家。

他說，他之所以回任，並非因他是凌駕於法律和行為準則之上的「科技圈大佬」（tech bro），也不是政府施壓，而是董事會已經評估相關事實，並獲得保證，確認不存在國家安全威脅，認為他的回歸最符合輝達與股東利益。

他也強調，今後將向董事會負責。

黃仁勳也透露，他目前「每天接受一個半小時的心理治療」，帶給他很大的幫助。

面對外界關注的接班問題，黃仁勳表示，他不認同傳統的接班人培養規畫，不希望高階主管為了爭奪最高職位而勾心鬥角，希望維持現有扁平的管理架構，讓高階主管處於同一層級，並在各自負責的專業領域發揮所長。

他說，輝達有多名能力出色的主管，各自帶領不同部門，輝達即使沒有他，也能繼續運作，前60名高階主管都有能力接任。

黃仁勳也回應外界對他高壓管理風格的批評，坦言他的行為有時對員工造成負面影響，有時做得太過火，「這是不對的」，他將接受360度績效評估，向共事者徵求意見，頻率最多可能每月一次，他的直屬下屬也將直接向董事會提交對他行為的評估，他將是輝達第一個、也是唯一一個接受這類評估的人。