SpaceX執行長馬斯克與輝達創辦人黃仁勳同框照在網路上瘋傳，連孩子也一起入鏡！輝達工程師Yasir Jamal在LinkedIn分享合照，畫面除了兩位科技業大咖，還有多名現場人士。照片傳到台灣論壇後，有人稱讚兩人是真朋友「患難見真情啊」，也有人把話題轉向晶片生意，開玩笑喊「所有的H100都半價」。

Jamal發布的照片中，馬斯克與黃仁勳一同入鏡，現場還有輝達硬體工程副總經理貝爾（Andrew Bell）、工程副總戈爾拉（Gabriele Gorla），以及其他輝達和xAI主管。馬斯克身旁則站著兩名孩童，相關報導指為他的兒子，讓這張科技業人士的大合照多了幾分生活感。

Jamal在貼文寫下「League of extraordinary Super Intelligence（非凡超級智慧聯盟）」，並標記黃仁勳、馬斯克等人，附上Nvidia與SpaceX標籤。這張聚集多名科技業人士的照片，隨後也在其他社群平台流傳。

同框照片也出現在特斯拉車主俱樂部X帳號「Tesla Owners Silicon Valley」的貼文中。大陸鳳凰網科技報導，馬斯克隨後轉發，未附加評論；第三方社群追蹤網站也留有轉發紀錄。不過，馬斯克X頁面上目前未直接顯示這則動態。

PTT八卦板有網友以「馬斯克參觀輝達總部」為題分享照片，提到馬斯克先前支持黃仁勳，如今又現身參觀，好奇雙方是否會有更多生意往來。留言區有人感性表示「在落難的時候堅持站在身邊的，是真朋友」，也有人簡短回應「Bro !!（兄弟）」、「老馬真的很挺」。

Threads上也出現不少轉發，「輝達新員工黃仁勳第二天上班，就被世界首富馬斯克探班，真好」，大家紛紛笑說「新人的緊急聯絡人不太好惹」、「老黃下次帶馬斯克來逛夜市」。