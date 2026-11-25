外媒分析，黃仁勳被重新任命輝達（NVIDIA）執行長，美國最具影響力的對中出售先進晶片倡導者重新掌舵輝達，對北京似乎是好消息。但北京也認識到，黃仁勳如今可能處處受到掣肘，華盛頓的議員們正準備質詢他，並收緊對中晶片銷售規定。

紐約時報（The New York Times）報導，這一反覆將進一步提供北京動力，推動中國企業擺脫對美國技術的依賴、發展自己的技術。因為從長遠來看，他們不希望能否獲得這種重要資源，取決於白宮某個人的一時興起。

報導指出，從中美兩國更廣泛的競爭格局來看，中國擁有出色的工程技術人才、世界一流的人工智慧（AI）模型，以及建設資料中心所需的廉價電力和廣闊土地。中國也一再展現出以更少資源創造更多價值的能力。

但中國在晶片領域明顯處於劣勢，仍難以生產足夠的晶片來滿足國內需求。非營利研究機構Epoch AI估計，走私晶片約占中國人工智慧算力的1/3。在先進人工智慧晶片設計方面，沒有任何企業能與輝達匹敵，而華盛頓正力求在這項具有變革意義的技術上保持對北京的領先優勢。

亞洲協會（Asia Society）政策研究所中國經濟研究員李其（Lizzi C. Lee）透過電子郵件回覆說，對中國人工智慧產業和人工智慧模型而言，「鑒於對輝達的依賴和美國技術的重要性，黃仁勳的回歸是好消息」。她說，北京或許也會因此感到安心，因為這表明「務實考量和商業利益在華盛頓依然能夠占據上風」。

但李其表示，鑒於美國期中選舉的結果以及美國總統川普已成為「跛腳鴨」總統，中國的政策制定者不太可能把所有希望寄託在川普的態度上。她說：「如果說有什麼影響的話，這場風波已經暴露出中國人工智慧發展雄心所面臨的軟肋，預計此後國產替代的努力將進一步加快。」

北京的兩個關鍵問題是，它是否會繼續獲得輝達晶片，以及阻止中國公司遠程訪問晶片的新規則是否會持續。

川普政府2025年撤銷對中銷售輝達H20晶片的禁令，隨後批准對中銷售性能更強大的H200晶片。多名議員上周披露，美國商務部已批准向中國企業出售80多萬枚先進人工智慧晶片，其中一些企業與中國軍方存在關聯。

直到不久前，中國企業還一直在利用一個監管漏洞。由於無法進口輝達最先進的晶片，它們通過東南亞及其他地區的資料中心租用這些晶片的算力。直到上周，美國商務部發布新規，嚴格限制中國企業通過第三國的資料中心使用輝達先進晶片。

上海復旦大學國際問題研究院院長、中國外交部顧問吳心伯說，更嚴格的管制只會加深北京對華盛頓的不信任，在北京看來，這場風波進一步證明，美國「不是一個可靠的合作夥伴」。

他說，華盛頓隨時都可以找個藉口切斷中國的供應鏈。在輝達事件中，中國與其說是主角，不如說是美國政治大戲中的一個道具。「黃仁勳事件反映了美國內部激烈的政治內鬥，中國只是背景音樂」。