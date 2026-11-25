輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前回歸執行長職位，距離宣布請辭僅過11天，戲劇性發展引發全球關注。沒想到，他短暫離開工作崗位期間，竟曾計畫展開一場熱血公路旅行！美國知名播客主持人、人工智慧研究者萊克斯・弗里德曼（Lex Fridman）近日透露，黃仁勳上周曾主動傳訊息給他，詢問能否加入他的重機之旅，兩人打算各騎一輛機車橫越美國。

弗里德曼在社群平台X發文表示，黃仁勳當時主動提出加入這趟橫跨美國的重機公路旅行，雖然這番邀約聽起來可能像是開玩笑，但他認為黃仁勳很可能是認真的。如今眼看黃仁勳已重新回到輝達掌舵，他忍不住感嘆：「我真後悔當時沒有答應，現在他又要忙起來了。」這段意外曝光的私下對話，也讓外界看見這位AI科技巨頭鮮為人知的另一面。

除了重機邀約，弗里德曼也在貼文中談到自己對黃仁勳的高度肯定。他直言，當今世界需要更多像黃仁勳這樣的領導者，而不是更少，認為許多領袖表現不佳，真正值得肯定的人反而應該受到保護。他也提到馬斯克曾表達的觀點，認為當一個人陷入低潮時，旁人應該適時伸出援手，而不是落井下石。

弗里德曼表示，每個人都有缺點，也難免犯錯，但人性中值得肯定的善意其實比惡意更多，社會應該多給予正面的人事物支持。這番話也呼應黃仁勳日前請辭後獲得業界人士聲援的情況，馬斯克等科技圈人士都曾公開表態支持他重返輝達。

值得注意的是，弗里德曼還將話題延伸至美中科技競爭。他認為，中國大陸應該是美國的競爭對手，而不是敵人，因為競爭能創造進步，戰爭卻只會帶來破壞。他提醒外界留意軍工複合體（Military-Industrial Complex）如何透過煽動對中國的仇恨、恐懼與分裂，助長軍事衝突的可能性，並強調自己身為美國人，當然希望美國在科技領域取得勝利，但應該透過良性競爭，而非軍事對抗來實現。他更將黃仁勳形容為「和平締造者」，認為其在美國科技產業與國際競爭中具有重要地位。

黃仁勳23日已正式恢復輝達總裁、執行長及董事職務，董事會則表示，先前成立的獨立調查委員會仍將持續調查。這場原本可能成行的重機壯遊，隨著黃仁勳回鍋暫時畫下句點，但好友的一番分享，也意外讓外界看見科技巨頭工作之外，對自由生活的另一種想像。