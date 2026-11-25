美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述多名知情人士報導，輝達執行長黃仁勳雖捲入婚外情醜聞與國安疑雲，目前仍持有美國政府核發的安全許可。

消息人士透露，當局曾針對撤銷黃仁勳的安全許可進行討論。

一名直接知悉內情的消息人士說，黃仁勳在獲知中國籍女商人黃樂（Alice Huang）疑似與中國存在關聯後，川普政府始終未向黃仁勳提供「防禦性安全簡報」。這類簡報又稱反情報簡報，目的是協助持有政府安全許可的人員辨識潛在威脅。

在承接聯邦政府機密業務的科技公司中，高階主管持有安全許可的情況並不罕見。

美國司法部長布蘭希（Todd Blanche）今天稍早接受媒體訪問時表示，他不確定黃仁勳是否仍持有安全許可。他並未提及針對黃仁勳的具體調查結果，也未說明聯邦調查人員是否約談過黃仁勳，或檢視他與疑似間諜者之間的關係。

布蘭希表示，美國政府仰賴各聯邦機關共同評估國家安全風險，以判定個人是否有資格接觸政府敏感資訊。

輝達發言人拒絕針對黃仁勳的安全許可置評。

川普昨天接受財經媒體CNBC訪問時大力為黃仁勳辯護，表示經過「非常徹底的調查」，發現黃仁勳除了在一些不太相關的事件上判斷失當，「他沒有做錯任何事」。

美國商務部先前曾調查新加坡企業Megaspeed是否違反出口管制規定，司法部隨後也針對該公司展開刑事調查，但目前調查進度不明。

記者進一步追問，在出口管制調查仍在進行的情況下，司法部如何排除黃仁勳可能涉及的刑事責任，布蘭希表示，他無法預測未來調查是否會得出不同結論，還說輝達是「良好的企業公民」，他沒有理由認為輝達會妨礙聯邦調查。

當被詢及黃仁勳據稱與疑似中國女間諜交往是否會構成國安風險時，布蘭希說，官員必須依據實際情報評估，而非媒體報導。