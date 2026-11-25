紐約時報調查揭露，捲入輝達執行長黃仁勳婚外情風波、並遭美國情報機構懷疑與中國國安部有關的關鍵人物黃樂，成長背景、求學經歷與商業網絡，自童年起便與中國軍工體系緊密交織。

紐約時報（The New York Times）記者走訪黃樂家鄉及4個國家，查閱公司內部文件、企業登記資料，並訪問十多名知情人士。黃樂（Alice Huang）未回應置評請求。

美國情報官員認為，黃樂自2025年春季至今年，曾與中國國家安全部一名情報人員保持聯繫。這段期間與她據稱和黃仁勳發生婚外情的時間部分重疊，也正逢她掌管的新加坡公司Megaspeed大量採購輝達（Nvidia）先進晶片。

美國情報機構並蒐集到證據，顯示經常被介紹為黃樂丈夫的事業夥伴康偉，曾與同一個中國情報單位合作。

這些聯繫讓部分美國官員懷疑，黃仁勳已成為中國情報行動鎖定對象。中國政府否認有此情報行動。

黃仁勳本月12日宣布辭去執行長職務，23日在美國總統川普（Donald Trump）施壓董事會後復職。儘管獲川普力挺，黃仁勳下週仍將出席美國國會3個委員會聽證會，他與黃樂的關係預料將受到嚴格檢視。

● 兵工廠大院長大 2006年赴港攻讀碩士

下個月將滿44歲的黃樂出身中國湖南省楠竹山，父親在軍火供應商北方工業集團（Norinco）旗下的江南工業集團兵工廠擔任辦事員。

這座第282國營工廠生產手榴彈及飛彈導引零件。黃樂自幼就讀這家工廠的員工子弟學校；其所屬國營軍火企業屢遭美國政府制裁。她後來進入鄰近湘潭市一所護理學校，20多歲時離開家鄉，曾在中國國營電視台旗艦頻道任職。

她2006年進入香港浸會大學攻讀傳媒管理碩士。一名前教授回憶，這個新設學程吸引許多中國大陸學生，其中一些人赴港求學的目的不只教育。香港擁有開放的網路及便利的交通，是通往世界的門戶。

一名同學指出，黃樂常穿著名牌且經常翹課，許多人懷疑她靠著在中國的關係才得以繼續就讀。

● 政商網絡成形 投資連結前副總理之子

2010年，黃樂與姊姊黃瑜（Huang Yu，音譯）以北京一座會員制高爾夫球場內建物的地址登記成立公司。當時已屆退休年齡的父親黃國斌（HuangGuobin，音譯）列名監事。

這座球場吸引許多官員及攀附權貴的商人。2014年，黃樂將持股轉讓給姊姊。

2010年代中期，黃樂轉往上海發展，與金融界人士康偉共同投資一個股權、股東及聯絡資料彼此重疊的企業網絡。她在會面時將康偉介紹為丈夫；2017年，她將網絡中一家重要控股公司的持股轉讓給姊姊。

香港交易所申報文件顯示，黃樂曾透過加勒比海空殼公司，在一家中國醫療器材廠公開發行前入股。其他投資人包括當時擔任中國副總理兼政治局委員劉鶴之子創立的基金。

● 涉足AI算力供應鏈 串連解放軍承包商與東南亞

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，黃樂與康偉在地方政府支持下協助開發「長三角人工智慧先進計算中心」。該中心配備輝達晶片並出租算力；這項計畫可能使黃樂成為中國國安部可運用的聯繫對象。

這座採用輝達晶片的資料中心與上海世紀利通，隨後成為晶片供應管道的重要環節，將晶片輸送至與中國軍工承包商及解放軍相關人工智慧（AI）實驗室有關的網絡。

2022年，輝達業務團隊將黃樂介紹給阿里巴巴，她與康偉隨即向投資人推介在東南亞部署輝達晶片、並將算力售予中國企業的計畫。

2023年，黃樂透過英屬維京群島公司收購遊戲公司第七大道旗下的新加坡子公司，這家公司後來成為Megaspeed。

隨著美國收緊對中國銷售先進AI晶片的限制，黃樂開始塑造國際企業主管形象，並發布在亞洲高級餐廳與黃仁勳及供應鏈大亨聚會的照片。

然而，2025年一份募資簡報顯示，黃樂與康偉的資料中心業務仍宣稱，旗下運算中心遍布上海、深圳、安徽、四川，以及馬來西亞、泰國和印尼，串連中國與可取得最先進輝達晶片的東南亞網絡。

雖然當時黃仁勳與黃樂的關係尚未公開，美國情報機構已將黃樂列為中國國安部的情報資產。紐約時報報導指出，川普早在2025年秋季便已聽取相關情報簡報。