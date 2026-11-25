輝達（Nvidia）執行長黃仁勳回歸帶動的歡騰氣氛，如今被市場對人工智慧（AI）熱潮的恐慌情緒與不確定性沖淡，科技股今天再度重挫。

法新社報導，這位AI爆炸性成長的指標人物日前因婚外情辭職，其中一名外遇對象據稱為中國間諜，但他不到兩週後重返工作崗位。消息傳出後，亞洲股市昨天應聲大漲。

黃仁勳所處的AI產業推動科技革命與全球經濟繁榮，交易員對於這個產業仍有一位善於解決問題、富有遠見的人物坐鎮，感到大為安心。

但隨著分析師點出現實問題，即外界對投入AI基礎建設的龐大資金，以及這些投資是否將產生回報，仍存有嚴重疑慮，市場情緒似乎急轉直下。

亞洲股市在昨天大漲後再度陷入低迷。作為亞洲多數重要AI相關企業的所在地，台北、東京與首爾股市分別重挫8%、逾3%與逾5%。這3個股市前一天才分別勁揚9%、3.9%以及逾6%。

台灣的台積電與聯發科、日本晶片大廠鎧俠（Kioxia）與愛德萬測試（Advantest），以及韓國科技巨擘SK海力士公司（SK Hynix）與三星（Samsung）領跌。

上海、雪梨與新加坡也出現沉重賣壓。不過，香港、威靈頓與馬尼拉則小幅上漲。

這波跌勢是隨著華爾街股市回歸現實而來。23日才飆漲逾31%的輝達股價下跌近6%，AI巨擘Anthropic則重挫6.5%，跌破上週首次公開募股（IPO）每股83美元發行價。

超微（AMD）、英特爾（Intel）與美光（Micron）在前一天大漲後，股價也遭遇下挫。

那斯達克綜合指數下跌1.5%，標準普爾500指數下滑0.5%，道瓊工業指數則是上漲，分析師指出，這是因為交易員正將資金轉往其他類股。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「慶祝輝達復活的香檳氣泡還沒消，華爾街又伸手去拿嘔吐袋了。」

他說：「原本看似規模空前的利空出盡反彈，如今卻已顯露出較不光彩的死貓反彈色彩，那斯達克指數再度重挫，輝達也回吐先前驚人漲幅的一大部分。」

他說：「專業投資人顯然正利用黃仁勳回歸帶來的窗口，出脫科技股部位而非重新加碼。不幸的是，當市場上漲是靠著被迫買進，而非真正的投資信心支撐時，就會出現這種情況。」

紐西蘭銀行（BNZ）傑森．黃（Jason Wong，譯音）補充說：「儘管黃仁勳回歸，一些關鍵問題仍持續籠罩AI產業，包括對這個產業的投資能否帶來足夠回報，以及明年新政府上任後可能面臨的監管威脅。」