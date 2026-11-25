艾克曼（Bill Ackman）旗下避險基金潘興廣場（Pershing Square）第3季大幅調整持股，新押注眼科大廠愛爾康（Alcon）和洲際交易所（ICE），並全數出清租車公司赫茲（Hertz）。這位避險基金大亨曾公開支持輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回鍋，在黃仁勳復職後，他在X發文「群眾的智慧勝出」。

巴隆周刊報導，潘興廣場最新申報資料顯示，持有1,470萬股愛爾康，申報時價值約9.54億美元；另持有660萬股ICE，價值逾10億美元。

艾克曼和投資長Ryan Israel曾在8月致股東信裡說明，愛爾康自諾華（Novartis）分拆以來，獲利年複合成長率為8%，但這「大幅低估」該公司的潛力，人口老化將帶動眼科照護需求。

兩人也看好愛爾康治療角膜水腫的新療法AURN001，認為取得美國食品藥物管理局（FDA）核准的機率高，銷售潛力可能超出設定目標。不過，愛爾康最近公布的第3季財報不如預期，Jefferies分析師指出，連已經很低的預期門檻都沒達到。

至於ICE，潘興廣場追蹤近十年才決定買進。進場前一年，ICE股價下跌21%，創造了有吸引力的買點。艾克曼與伊斯雷爾看好ICE業務簡單、表現可預測，且能持續創造自由現金流，他們認為導致股價下跌的是沒有充分根據的擔憂。

另一方面，潘興廣場已全數出清赫茲，原因是赫茲宣布增發股票，被認為「沒有必要」。潘興廣場第2季仍持有近1,500萬股赫茲，當時價值約3,400萬美元。