輝達（Nvidia）高層人事危機，讓科技業對開放權重人工智慧（AI）模型的爭論再度受到關注。執行長黃仁勳已成為華府最積極倡議美國發展這項技術的聲音之一，而目前這項領域由中國企業占據主導地位。

輝達董事會昨天宣布恢復黃仁勳的執行長職務。在此之前，黃仁勳因婚外情相關報導而辭職，其中包括與一名據媒體報導疑似替中國政府從事間諜活動的女子交往。

醜聞爆發前，黃仁勳一直遊說美國國會及川普政府支持美國企業開發開放權重AI模型。這類模型符合輝達的商業利益，但對美國國家安全的影響則引發激烈辯論。

川普政府支持開放權重AI系統，因為這類系統能讓新創企業在使用OpenAI、Anthropic等公司提供的封閉式AI工具之外，獲得可靠且成本較低的選擇。

白宮官員今天向路透社表示：「川普政府一貫且明確的政策，就是大力支持開放權重AI模型。」

知情人士昨天透露，川普與副總統范斯（JD Vance）親自介入輝達董事會的復職決策，部分原因是他們認為黃仁勳是美國開放權重AI模型的重要守護者。白宮則未對支持黃仁勳與開放權重AI模型之間的關聯發表評論。

開放權重模型與封閉式模型不同，其核心組件會公開提供，讓使用者下載、修改，並依特定任務進行調整。這類模型可讓輝達的晶片與運算基礎設施，除了少數頂尖AI模型開發商之外，也獲得更廣泛的市場需求，為黃仁勳的企業帶來商機。

根據封閉式模型開發商的說法，Anthropic與OpenAI等公司高層對開放權重模型抱持懷疑態度，進而造成AI產業內部的分歧。Anthropic與OpenAI主要透過提供自家專有系統的使用權來獲利，而這些系統的底層技術由公司自行掌控。

矽谷創業育成機構及新創投資基金Y Combinator的洛威（Luther Lowe）表示：「任何針對黃仁勳與輝達的政治阻力，都可能預示著政府將打壓開放權重模型。這對規模較小的科技企業，以及試圖挑戰既有業界巨頭的新公司而言，都不是好事。」

今年稍早，黃仁勳曾在一封公開信中敦促美國政府，避免對開放權重工具施加「過早的限制」。包括創投公司Andreessen Horowitz、微軟（Microsoft）及Palantir等多家企業共同簽署這封信，Anthropic則拒絕加入。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）指出，他不同意黃仁勳聲明中的部分觀點，認為能力日益強大的開放權重模型可能帶來安全風險，包括協助使用者利用公開資訊研發生物武器。

阿莫戴在聲明中表示，能力「足夠強大」的AI工具，可能利用公開資料協助散播傳染病。

美國與中國的競爭力，也是華府政策辯論的重要面向。DeepSeek及阿里巴巴推出的中國AI模型，已受到美國企業用戶青睞，原因是這些模型通常比OpenAI與Anthropic的專有系統便宜，在許多任務上的表現卻相近。

川普政府已採取部分措施，支持美國開放權重AI生態系，包括白宮科技顧問克拉齊奧斯（MichaelKratsios）的公開表態。

川普政府今夏曾告知主要AI模型開發商，政府的自願性安全測試將不涵蓋開放權重AI模型，這對輝達等不希望這類模型面臨額外監管障礙的倡議者而言，是一大勝利。

路透社上週報導，川普政府正考慮要求美國企業公開揭露他們使用中國製AI模型的情況，其中也包括開放權重工具。

上週，兩名關於AI政策的共和黨眾議院委員會主席敦促川普政府採取更進一步措施，禁止美國政府機構及承包商使用中國開放權重AI模型。

他們希望政府能讓開發開放權重模型的美國企業獲得更多運算資源，並主張在與中國的AI競賽中，擴大美國開放權重生態系是攸關國家安全的重要任務。

美國眾議院國土安全委員會主席加巴里諾（Andrew Garbarino）及中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）在聯合聲明中表示：「現在就是採取行動的時候，因為我們仍有機會，也仍掌握足夠的籌碼。」