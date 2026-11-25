哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述多名知情人士透露，輝達執行長黃仁勳儘管身陷婚外情及共諜疑雲，目前仍持有美國政府核發的安全許可，具備接觸政府機密資訊的資格；但不清楚黃仁勳持有的安全許可等級。消息人士稱，美國政府內部曾討論撤銷黃仁勳的安全許可，但未交代何時展開討論、哪些官員參與討論，以及最終為何沒有撤銷。

安全許可是美國政府經過背景調查及國家安全風險評估後，授予個人接觸政府機密資訊的資格，由低至高分為「機密」（Confidential）、「極機密」（Secret）及「絕對機密」（Top Secret）3個等級，相關資訊一旦外洩，可能分別對國家安全造成損害、嚴重損害及極為嚴重的損害。即使持有安全許可，仍須基於業務需要才能查閱相關資訊。承接美國聯邦政府機密業務的科技公司高層持有安全許可，並非罕見情況。

一名直接了解此事的消息人士表示，黃仁勳在獲知女商人黃樂（Alice Huang）涉嫌與中國大陸存在關聯後，川普政府也並未提供防禦性安全簡報。這類簡報又稱反情報簡報，目的是協助持有安全許可的人員辨識潛在威脅。

美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）24日告訴記者，他不確定黃仁勳是否仍持有安全許可，也未說明聯邦調查人員是否曾約談黃仁勳，或調查他與涉嫌從事間諜活動人士的關係。他表示，美國政府仰賴各聯邦機關共同評估國家安全風險，決定個人是否有資格接觸政府敏感資訊。輝達發言人則拒絕評論黃仁勳的安全許可。

川普23日受訪時聲稱，經過「非常徹底的調查」，黃仁勳除了在一些不太相關的事件上判斷失當，並未做錯任何事。然而，美國司法部及商務部上周證實，司法部已負責監督Megaspeed涉嫌違反出口管制規定的刑事調查，目前調查進展仍不明朗。

布蘭奇並未正面回應司法部是否曾對黃仁勳展開調查，僅稱若掌握黃仁勳犯罪的證據，肯定會告知川普，但無法預測未來的調查是否會得出不同結果。至於黃仁勳的婚外情是否構成國安風險，布蘭奇強調，政府必須依據實際的情報評估，而非媒體報導。