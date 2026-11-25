美國總統川普受訪時表示，若有必要，他願意特赦輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，但他認為，即便沒有特赦也應無大礙，並建議黃仁勳下周赴國會作證時「據實以告」。

「紐約郵報」（New York Post）報導，在川普施壓與斡旋下，輝達董事會同意讓黃仁勳復職。川普今天在專訪中為輝達股價上漲喝采，並在白宮查看最新數據，指股價在午後出現上揚，部分扭轉了今天稍早的跌勢。

川普補充說，他認為黃仁勳12月1日赴眾議院3個委員會接受約談，以及12月3日出席參院銀行委員會公開聽證會作證時，不需援引憲法第5修正案拒絕自證其罪。

川普說：「我認為他不需要援引第5修正案。我想這是大家都有興趣知道的事情。」

他還說：「我希望他說實話。我是說，他的律師當然會給他建議，但我一直認為他光明磊落，也是非常聰明的人。」

被問及是否會赦免黃仁勳可能涉及的犯罪時，川普說：「這一直是選項之一，但我不覺得有這個必要性。」

國會民主、共和兩黨議員都猛烈抨擊讓黃仁勳復職的決定，理由是尚未釐清黃仁勳是否構成國安威脅，或是否違反向中國輸出晶片的出口管制規定。

憤怒的議員預計將嚴厲質詢黃仁勳。路易斯安那州共和黨籍參議員甘迺迪（John Kennedy）預測，黃仁勳將援引第5修正案，以避免在潛在的刑事訴訟中自證其罪。

川普說，黃仁勳在復職前坦承還有其他婚外情，但他並未深入了解具體細節。黃仁勳先前承認與疑似間諜的中國籍女商人黃樂（Alice Huang）發生婚外情，以及至少與兩名公司員工有染，引發軒然大波

不過，川普表示，據他了解，黃仁勳並未和其他與北京有可疑關聯的女性發生關係。

川普說：「不，據我所知沒有。我老實說，我沒有深入了解這件事。但就我了解，沒有。」

他也表示，不清楚黃仁勳在復職前向輝達董事會坦承有過幾段婚外情，「我真的不太清楚，我只關心晶片生意，沒那麼關心性方面的事」。

川普說，輝達的成功對美國維持人工智慧（AI）領域領先地位至關重要，對美國政府持有輝達股權也抱持開放態度。

川普也再度強調，是他直接勸說輝達董事會讓黃仁勳順利回鍋，並保證黃仁勳復職不構成國安威脅，因為輝達如果「選了錯誤人選」來接替黃仁勳，「在很多方面都會為我國帶來非常糟糕的影響」。