美國司法部長布蘭希（Todd Blanche）今天稱讚輝達公司（Nvidia）是「良好企業公民」，但對於司法部是否介入總統川普推動執行長黃仁勳復職的爭議，則避而不談。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，川普昨天接受財經媒體CNBC訪問時表示，他曾與布蘭希談過此事，並稱「他們進行了相當不錯的調查，認為黃仁勳已獲得證明清白」。

布蘭希在一場與此事無關的記者會上，被問及川普的說法時表示：「總統的意思是，在做出鼓勵（輝達）董事會讓他復職的決定前，他曾與許多人談過。我不會談論我與總統之間的溝通。」

布蘭希隨後表示，川普所說的「完全正確」，「如果司法部掌握任何資訊，顯示他涉及犯罪或類似情事，我當然會在事實屬實的情況下告知總統。但事實並非如此」。

NBC News之前報導，川普曾尋求布蘭希及副總統范斯（JD Vance）協助，說服輝達董事會讓黃仁勳復職。一名政府官員表示，司法部長曾告訴總統，司法部沒有黃仁勳或輝達涉及不法行為的證據。

一名熟悉相關談話的人士透露，川普與范斯曾向輝達董事會提供資訊，影響董事會對黃仁勳復職的決定。

輝達宣布黃仁勳復職時表示，政府「高層」提供的意見，使董事會成員相信黃仁勳「不構成國安風險」。

黃仁勳本月稍早因婚外情相關報導，包括與一名疑似是中國間諜的女子交往而辭去執行長職務。當布蘭希被問及黃仁勳是否曾接受調查時，他反問記者：「這是什麼意思？」

他接著說：「黃仁勳是因為什麼接受調查？」

布蘭希表示，「我不明白這個問題」，並稱僅憑猜測就對相關事情進行推論或回答假設性問題，對黃仁勳並不公平，因此不予回應。

當記者詢問司法部是否仍在調查晶片出口商Megaspeed時，布蘭希也採取類似態度。

布蘭希說：「我不知道你在說什麼。司法部隨時都有數百起，甚至更多出口相關調查正在進行。」

當記者指出，布蘭希上週表示正在調查輝達相關情況，他回應：「我們一直都在調查各種事情。」

布蘭希進一步解釋：「調查是怎麼進行的？就是透過傳票、訪談證人、檢視公開資訊來進行。這就是調查方式，而這起調查也是如此進行。」

當記者追問輝達或黃仁勳是否知情有人試圖將高科技晶片輸往中國時，布蘭希指出：「輝達是一家良好的企業公民。」

他接著說：「顯然，如果輝達是刑事調查的對象，或是妨礙、阻撓我們的調查，那總統就不會向美國人民傳達這樣的訊息。」

聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）也出席這場有關網路詐騙的記者會，他被問及FBI曾與黃仁勳談論哪些事情或是否掌握相關資訊。

巴特爾沒有走到麥克風前，僅表示：「我沒有其他要補充。」