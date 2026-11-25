在美國總統川普介入下，輝達共同創辦人黃仁勳在辭去執行長職務不到2周後，戲劇性回鍋。美國學者今天分析，黃仁勳復職及川普在其中的角色「極具爭議」，這可能會進一步助長要求美國政府採取更嚴格晶片管制措施的呼聲。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳因涉及婚外情風波且引發國安疑慮，於12日辭職。輝達董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）17日才表示無意讓黃仁勳復職，但在川普（Donald Trump）強力介入下，黃仁勳昨天重返輝達。

華府智庫「史汀生中心」（The Stimson Center）中國計畫資深研究員孔明尚（Michael Cunningham）以電子郵件回覆中央社記者提問表示，川普為力挺黃仁勳復職所投入的心力，顯示出川普對人工智慧的高度重視。

他說，這也凸顯了川普的信念，即黃仁勳是獨特的人才，對於美國在與中國的AI競賽中勝出，幾乎不可或缺。

黃仁勳其中一名婚外情對象為新加坡資料中心公司Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）。Megaspeed是輝達客戶，目前正捲入晶片走私指控，外界懷疑黃樂涉及中國間諜活動。

孔明尚分析，輝達和Megaspeed的醜聞重新點燃美國進一步加強出口管制的動能，以更有效防止中國實體取得並使用先進的AI晶片。

孔明尚認為，黃仁勳的復職及據傳川普在其中扮演的角色「極具爭議」，這可能會進一步助長要求採取更嚴格管制措施的呼聲。

川普昨天接受美媒訪問表示，他曾親自和輝達董事會溝通，促成黃仁勳回歸。他還說，司法部門調查後認為黃仁勳無涉罪行，並強調，失去國家級腦力的黃仁勳才是國安威脅。

與此同時，美國商務部昨天公告將新加坡企業Megaspeed International和阿里巴巴1家子公司在內共7家公司列入貿易黑名單，此為美國加強AI晶片出口管制的最新措施。

儘管川普力挺黃仁勳，但美國國會兩院都將對黃仁勳和輝達展開調查。黃仁勳將於12月1日赴聯邦眾議院3個委員會接受不對外開放的逐字記錄約談，12月3日還將出席參議院銀行委員會公開聽證會作證。

輝達董事會昨天表示，徵詢美國政府高層後，確信黃仁勳復職不會構成國安風險，並重申，委員會針對他的調查將持續進行，直到得出最終結論。