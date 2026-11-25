開放權重人工智慧（AI）模型目前由中國大陸企業主導，輝達執行長黃仁勳則是華府最積極呼籲美國發展這項技術的人士之一。路透報導，黃仁勳23日回鍋輝達，也使科技業對開放權重AI的爭論成為華府政策焦點。

開放權重AI模型的核心元件公開供使用者下載、修改，並依特定任務需求調整，使輝達晶片及運算基礎設施的需求不再局限於少數主要AI模型開發商，為輝達帶來商機。不過，Anthropic及OpenAI等封閉式模型開發商掌握專有系統的底層技術，靠販售使用權獲利。這些公司主管曾對開放權重模型公開抱持懷疑態度，造成AI產業分裂。

黃仁勳在醜聞爆發前曾敦促美國國會及川普政府支持開發開放權重AI模型的美國企業，今年稍早也致函美國政府，呼籲避免對開放權重工具施加「過早的限制」。微軟及Palantir等多家企業共同簽署這封信。但這項技術對美國國家安全的影響一直引發激烈爭論，Anthropic則拒絕聯署。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）不認同黃仁勳的部分主張，認為能力日益強大的開放權重模型可能帶來安全風險，包括協助使用者利用公開資訊研發生物武器。他在聲明中表示，具備「足夠能力」的AI工具可能利用可公開取得的材料散播傳染病。

矽谷創業孵化器暨新創投資基金Y Combinator的盧瑟．洛（Luther Lowe）表示：「黃仁勳及輝達遭遇的任何政治阻力，都可能是開放權重模型將遭打壓的前兆。這對小型科技企業及力求與部分既有業者一較高下的公司而言，都不是好事。」

美國在AI領域對中國的競爭力，也是華府這場政策辯論的關鍵議題。DeepSeek及阿里巴巴推出的中國AI模型往往比OpenAI及Anthropic的專有系統便宜，在許多任務上的表現也不相上下，已贏得美國企業用戶青睞。川普政府支持開放權重AI系統，因為這讓新創企業在專有AI工具之外，有可靠且成本更低的選擇。

路透報導，川普政府今年夏天告知主要AI模型開發商，不會讓開放權重AI模型接受政府自願性安全測試，對不希望這類模型面臨額外監管障礙的輝達等支持者而言是一項勝利。知情人士23日透露，川普及副總統范斯親自介入輝達董事會的復職決策，部分原因是兩人將黃仁勳視為美國自主開發開放權重AI模型的捍衛者。

白宮未評論支持黃仁勳與開放權重模型之間的關聯。一名白宮官員24日在給路透的聲明中表示，對於開放權重AI模型，「川普政府明確且長期奉行的政策，就是大力支持」。