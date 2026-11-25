美國民主黨聯邦參議院領袖舒默（Chuck Schumer），今天指控輝達執行長黃仁勳將極先進晶片輸往中國，違反出口管制法；黃仁勳將於12月3日出席參院銀行委員會的公開聽證會。

路透社報導，舒默今天指控黃仁勳違反限制，將先進技術出口至中國。他在社群平台X發文表示，黃仁勳「違反美國出口管制法，這等同於在太空競賽期間向蘇聯出售火箭引擎」。

輝達（Nvidia）與白宮未予立即置評。

儘管黃仁勳因與一名被控為中國間諜的女子來往，他仍於昨天復任輝達執行長，舒默的言論代表國會對黃仁勳的批評進一步升溫。

輝達高階晶片銷售中國，美國兩黨議員質疑聲浪日增，同時要求加強管制，調查是否構成國家安全風險。

議員們也批評美國總統川普施壓，讓黃仁勳復任執行長。

舒默與其他議員表示，美國晶片輸往中國必須迅速立法打擊。賓州共和黨籍聯邦參議員麥考米克（Dave McCormick）說：「國會必須徹查真相，加強我們的出口管制，確保中國無法透過後門取得最先進晶片。」

另外，眾議院4個委員會的民主黨首席致函川普，要求交代對中國間諜一事的了解程度。

眾議員帕隆（Frank Pallone）、米克斯（Gregory Meeks）、拉斯金（Jamie Raskin）和賈西亞（Robert Garcia）表示：「你與黃（仁勳）的私交，以及蓄意無視此醜聞的經濟與國家安全風險，已將美國人民置於巨大風險中。」他們要求白宮提供與輝達董事會的所有通訊紀錄。

這幾名議員問道：「得知黃仁勳與一名疑似中國間諜的女子交往後，川普採取哪些行動（如果有的話），控制美國經濟與國家安全風險？」

北達科他州共和黨籍聯邦參議員克芮麥（Kevin Cramer）今天接受財經媒體CNBC訪問時表示，美國對中國的晶片出口需要更多保護。「我們甚至可能得替黃仁勳安排一名保母」，「只是為確保他不會做出任何會危及美國的事」。

面臨國會砲火，黃仁勳將赴參院委員會作證。參議院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）昨天表示，黃仁勳將於12月3日出席聽證會。在此之前，他也將在12月1日出席眾議院3個委員會的閉門會議。

北卡羅來納州共和黨籍聯邦眾議員哈里根（Pat Harrigan）表示，黃仁勳「在這個節骨眼於今天復職是個錯誤」。

哈里根補充說：「我們釋出一個訊號，也就是一個人在經濟上的財務影響力，凌駕於良好治理、良好公民素養與遵守法律的重要性之上。這是個危險的先例。」