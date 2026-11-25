輝達執行長黃仁勳23日復職，美國總統川普表示，沒有證據顯示黃仁勳違法。司法部長布蘭奇（Todd Blanche）24日重申這項說法，駁斥外界對輝達可能遭刑事起訴的質疑，公開肯定輝達是「良好的企業公民」（good corporate citizen）。不過，川普曾援引一項調查推動黃仁勳復職，布蘭奇與聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）卻均迴避調查結果的提問。

紐約時報10月報導，美國國家安全官員認為，與黃仁勳有私人關係的新加坡資料中心公司Megaspeed主管黃樂是中國大陸情報資產。黃仁勳自此備受外界檢視，最終承認婚外情，被迫離開自己創辦的輝達。輝達股價重挫，董事會23日在白宮敦促下讓黃仁勳復職，帶動股價當天大漲，但24日再度下跌。

紐約時報指出，儘管晶片轉運調查尚未結束，川普的表態幾乎等同為黃仁勳洗清所有不法嫌疑。布蘭奇則表示：「我沒有理由站在這裡，說輝達不是一家良好的企業公民。」他並指出，FBI未發現黃仁勳涉及刑事不法行為的證據。

布蘭奇說：「如果司法部掌握他有犯罪或類似行為的資訊，而且情況屬實，我肯定會告訴總統。」

CNBC報導，記者詢問司法部是否曾調查黃仁勳、結果為何，布蘭奇回答：「總統說的是，他在決定敦促董事會讓黃仁勳復職前，曾與許多人交談。」他並表示，不會透露與川普的溝通內容。

川普23日接受CNBC專訪時，被問及為何親自向輝達董事會確認黃仁勳不構成國安風險。他回答：「我們進行了非常徹底的調查，結果顯示他在一些不太相關的事件上判斷失當，但他沒有做錯任何事。」

布蘭奇24日在記者會上則表示：「顯然，如果輝達是刑事調查的目標或對象，或正在阻撓或妨礙我們的調查，總統就不會向美國民眾傳達這樣的訊息。」

有記者追問，調查尚未結束，司法部如何排除黃仁勳可能須負刑事責任？布蘭奇回答：「你說出口調查仍在進行，我不知道你在說什麼。」他接著說：「司法部隨時都有數百項甚至更多出口相關調查。」

紐約郵報報導，布蘭奇重申，司法部一直在「查察」導致黃仁勳短暫遭撤換的輝達醜聞，但強調這不一定會演變成刑事調查。他說：「這也不一定會導致起訴，說白了，就只是查察而已。」

布蘭奇也未正面證實司法部是否已認定黃仁勳不構成國安風險，但表示這類判定須由不同政府機關達成共識。面對記者追問，布蘭奇說：「有很多種方式。我們借助情報界、FBI……也會與證人談話。我們經常在各類案件中達成這樣的共識，不僅限於本案。」

CNBC報導，巴特爾未回答FBI是否曾與黃仁勳談話，也未說明FBI是否知悉美國情報機構研判黃樂是中國情報資產。紐約時報則指出，布蘭奇的言論暗示，儘管調查人員仍在推進涉及輝達亞洲客戶及黃樂的案件，但川普政府並無證據顯示輝達知情參與將人工智慧（AI）技術轉運至中國的活動。