美國總統川普表示，若有必要，他願意特赦輝達執行長黃仁勳，但黃仁勳應該不需要這項赦免，而且下周在國會作證時應該「說實話」。川普還說，其實他曾考慮過美國政府入股輝達，而且就算現在提出也還不算太晚。

川普接受紐約郵報訪問，表示他不太了解黃仁勳獲准復職前，究竟坦承了多少段婚外情，他開玩笑說，「我真的沒有深入了解。我關心的是晶片生意，程度遠比關心那些性事多太多。」

川普表示，輝達的成功對美國維持AI領域的領先地位至關重要，而他甚至對美國政府入股輝達持開放態度，就像英特爾去年已將公司10%的股權交給美國政府。

川普說：「我確實考慮過這件事。我當時想：『你知道嗎？也許我應該這麼做。』但目前我還沒有提出來。或許現在也還不算太晚。」

川普表示，他曾親自介入協助黃仁勳復職，包括向輝達保證，黃仁勳不會受到行政部門的阻撓。他解釋，輝達若選錯接班人，對美國而言將是「在許多方面都非常糟糕的事」。

川普在接受記者專訪的同時間，還在白宮辦公桌前查看輝達最新股價，並指出股價在周二下午回升，部分收復稍早的跌幅。

川普一邊查看數據，一邊評論說：「還不錯，只跌了幾個點。尾盤真的拉了上來。」

在談到黃仁勳即將赴國會作證一事時，川普表示：「我不認為他需要援引憲法第五修正案（行使緘默權）」，「我希望他就只是說實話。我是說，他的律師當然會給他建議，但我一直認為他是個百分之百光明磊落的人，而且是個非常聰明的人。」

黃仁勳預定下周二（12月1日）將接受眾議院外交事務委員會面談，以及下周四（12月3日）出席參議院銀行委員會聽證會時。路易斯安那州共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Neely Kennedy）預測，面對國會議員的強力質詢，黃仁勳將援引第五修正案，以避免因可能面臨的刑事起訴而自證其罪。該條款可以保證當事人在法庭上不得被迫做出不利於己的證詞。

當紐約郵報詢問川普，是否可能赦免黃仁勳可能涉及的任何犯罪行為時，川普表示：「我想，這始終是一個選項，但我認為沒有必要。」