輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳回來了！美東時間11月23日上午約8時55分（台灣時間11月23日晚間約9時55分），輝達正式宣布恢復黃仁勳總裁、執行長及董事職務，距離他11月12日請辭僅隔11天。消息曝光後，不僅引發科技產業及社群討論，也牽動台美股市行情，讓黃仁勳再度成為輿論焦點。

《網路溫度計DailyView》根據輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測過去24小時（2026/11/23 09:00～2026/11/24 09:00）網路聲量，發現「黃仁勳」相關討論高達95,068筆；另外以「黃仁勳」搭配股票、股市、台股、美股及大漲等關鍵字進行觀測，相關聲量也達21,685筆。這次「社群炸鍋」特別聚焦黃仁勳回歸事件，從企業人事變動、社群反應到台美股市表現，觀察這場風波如何牽動各界關注。

輝達董事會一致通過復職 黃仁勳回歸掀9.5萬筆討論

《網路溫度計DailyView》

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復職始末：董事會拍板回任 20.1萬份連署聲援

輝達董事會於美國時間11月22日一致通過恢復黃仁勳的總裁、執行長及董事職務，並於23日正式對外宣布，即刻生效。黃仁勳先前因私人關係爭議及相關國安疑慮，於11月12日辭去職務，短短11天後重新掌舵，成為全球科技產業關注的焦點。

黃仁勳請辭後，民間支持者發起「Stand with Jensen」網路連署，透過公開信呼籲輝達董事會公平審視相關爭議、確保調查程序透明，並重新考慮讓黃仁勳回任。活動吸引各界支持者響應，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也曾公開表態支持。截至2026年11月19日上午11時，網站顯示連署簽名已達20.1萬份。

輝達董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）則表示，黃仁勳是領導輝達的適當人選，復職符合股東、員工、合作夥伴及客戶的最佳利益。至於先前引發關注的爭議，董事會指出，決策過程曾參考美國政府高層意見，認為黃仁勳復職不構成國家安全風險。不過，由獨立董事組成的特別委員會仍將持續調查，黃仁勳也承諾配合，相關爭議並未因復職而全面落幕。

網路熱議焦點：「黃仁勳回來了」成KEYPO熱門關鍵詞

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀測，黃仁勳近24小時網路聲量達95,068筆。從探索概念圖可以發現，「NVIDIA」占據最大區塊，「黃仁勳回來了」也相當醒目，其他受到關注的詞彙包括「執行長及董事職務」、「CEO」、「復職」、「即刻生效」、「重返輝達」及「董事會一致通過」，顯示這波網路討論主要圍繞黃仁勳恢復職務、董事會決策及重返輝達等消息。

社群反應也相當熱烈，有網友引用《後宮甄嬛傳》的經典橋段，幽默留言「嬛仁勳已經死了，現在這位是鈕祜祿甄黃」、「甘露寺劇情結束了，仁勳要開始往上爬了」，將戲劇性的人事轉折與宮鬥劇情連結。也有人笑稱「留友看，完全沒想過黃仁勳回鍋，還能結合甄嬛梗，台灣人好天才」。

另一方面，部分網友對黃仁勳重返輝達表示歡迎，留言「恭喜黃爸爸回歸」、「世界的偉人，地球的總統」。從企業領導權、國安疑慮到社群迷因，黃仁勳的復職消息持續引發多面向討論。

黃仁勳之所以在台灣受到高度關注，除了輝達在全球AI產業的重要地位，也與他長年和台灣建立的連結有關。從北士科海外總部、台積電供應鏈合作，到來台品嚐美食、出席科技展會，都曾掀起「仁來瘋」熱潮。《網路溫度計DailyView》先前也透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點黃仁勳對台灣的五大影響，涵蓋產業投資、美食觀光、供應鏈訂單、人才教育及國際能見度，進一步呈現他與台灣的多面向關係。

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黃仁勳回歸帶動台美股反彈 投資話題聲量達2.1萬筆

美股行情：輝達暴漲31.48％ 股市討論達21,685筆

黃仁勳重返輝達，不只讓科技圈熱烈討論，也迅速反映在金融市場。美國時間11月23日，輝達股價大漲31.48%，收在165.05美元，創下2003年以來最大單日漲幅；費城半導體指數同步勁揚14.03%，台積電ADR也上漲14.08%，帶動市場重新關注AI產業及科技股後續走勢。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測，過去24小時（2026/11/23 09:00～2026/11/24 09:00），以「黃仁勳」搭配股票、台股、美股等關鍵字進行分析，相關網路聲量達21,685筆。討論從黃仁勳重掌輝達，延伸至台積電、AI供應鏈及股市行情，顯示這場人事變動也成為投資市場關注的焦點。

台股最新進度：盤中飆逾3,300點 逾550檔個股一度漲停

黃仁勳重返輝達的消息，也帶動台股11月24日強勁反彈，台股開盤就大漲超過2,300點，隨後漲幅持續擴大，盤中一度上漲3,368點，指數重新站上4萬點，創下當時史上最大盤中漲點紀錄。不只大盤上漲，上市櫃股票一度有超過550檔漲停，其中台積電股價也一度漲停，來到每股2,230元。截至上午11時，光是台積電的漲勢，就為台股大盤貢獻約1,753點，成為推升指數的重要力量。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2026年11月23日 9:00至2026年11月24日 9:00。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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