在美國總統川普強力介入下，涉及多起婚外情的輝達共同創辦人黃仁勳短短11天就戲劇性回鍋擔任執行長。美媒指出，川普這項做法在國會調查中開啟新戰線，使川普本人和這位極具影響力的科技巨頭都成為國會議員鎖定的調查目標。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳先前因媒體披露涉及多起婚外情，包括與一名疑似中國間諜的女子有染，12日辭去輝達執行長等職務。輝達董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）17日才表示無意讓黃仁勳復職，但在川普（Donald Trump）強力介入下，黃仁勳昨天重返輝達。

在期中選舉大勝的民主黨原本就計劃在明年1月重掌國會後，對黃仁勳和輝達展開調查。不過，「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天報導，國會議員、幕僚及熟悉調查情況的律師透露，川普親自推動讓黃仁勳復職，不僅將輝達推向了國會議員調查優先事項的首位，還讓川普自己成了目標。

「輝達原本就很重要」，Crowell & Moring律師事務所國會調查業務主管貝爾（Jamie Bair）表示，但川普此舉可能會讓「這件事直接躍至國會優先事項清單的首位」。

川普和黃仁勳往來密切，黃仁勳去職後，川普曾多次呼籲讓他回鍋。輝達昨天宣布，董事會在收到「美國政府高層」的意見後，一致通過讓黃仁勳復職；不久之後，川普也說，過去幾天是他親自策劃讓黃仁勳回鍋擔任執行長的行動。

對美國最具影響力企業之一的這種干預，引發了共和黨和民主黨兩黨議員的抨擊。共和黨籍聯邦參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）在X發文寫道，他先前就警告過川普政府，中共正透過走私與遠端存取兩種途徑，獲取美國最先進晶片。

柯頓寫道，「輝達和Megaspeed之間的爭議只是冰山一角，且這件事不會因為黃仁勳復職就結束」。國會還有很多事情需要調查。

黃仁勳其中一名婚外情對象為新加坡資料中心公司Megaspeed前主管黃樂（Alice Huang）。媒體先前披露，Megaspeed疑似規避美國晶片出口管制，協助將輝達最強大技術輸入中國；美國政府表示，自2024年起對Megaspeed的晶片採購展開調查。

聯邦參議院銀行委員會成員、民主黨籍參議員加勒戈（Ruben Gallego）表示，國會需要掌握所有事情的詳細經過。黃仁勳復職開創了「糟糕的先例」，「你跟總統的親近程度和受青睞程度，比國家安全更重要」。

貝爾指出，儘管輝達原本就可能面臨嚴格審查，但黃仁勳的回歸擴大了調查範圍。

預計明年1月將接任參院銀行委員會主席的民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）在聲明中指出，黃仁勳、輝達高層主管及董事會仍欠國會關於該公司遵行美國出口管制情形的交代。川普政府也需要向國會解釋，美國政府究竟提供了什麼「意見」，以支持黃仁勳復職。

其他民主黨國會議員也說，總統的角色將成為他們調查的核心重點。即將出任聯邦眾議院監督委員會主席的民主黨籍眾議員賈西亞（Robert Garcia）表示，川普的「直接介入」引發「國家安全和腐敗問題」。

共和黨議員目前同樣積極進行調查。在本屆國會期間，黃仁勳將於12月1日赴眾議院3個委員會接受不對外開放的逐字記錄約談，12月3日也將出席參院銀行委員會公開聽證會作證。

華郵指出，黃仁勳的復職使輝達未來路徑變得更加難以預測，擴大了國會議員可能追問的問題範圍，讓輝達面臨更廣泛、可能更具深遠影響的調查。