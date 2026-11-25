重掌輝達執行長的黃仁勳，回歸後首場員工大會從道歉開始。他於美國時間24日在總部向員工坦承違反公司行為準則，自曝每天接受90分鐘心理治療，並形容這是自己最艱難的一場公司會議；但若論人生最難的會面，則是面對妻子。

黃仁勳23日獲董事會恢復執行長職務，結束離任11天的風波，隔天便面對全體員工。在會議中，他承認自己的不忠傷害妻子、孩子，也傷害所有員工，並坦言違反部分由自己親手制定的行為準則，令人無法接受。

這次回歸也伴隨新的監督。外媒報導，直接向黃仁勳報告的主管，將向董事會提交對他行為的評估。他將接受360度績效評估，蒐集共事者回饋，頻率可能達每月一次；這項安排僅針對他本人。

除了私生活，黃仁勳也觸及備受討論的高壓管理方式。他表示，自己對工作的強烈要求能提升團隊表現，但有時確實過頭，讓員工受傷、感到被貶低，甚至削弱自主性。他需要找出維持工作強度、同時避免傷害員工的方法。對於復職是否代表享有特權，他強調，公司仍不容許違反行為準則，惟處分必須考量事實與個別情節。

談到外界關注的接班問題，黃仁勳仍捍衛既有組織模式。CNBC轉述與會人士指出，他認為輝達已有多位能幹的主管，各自領導不同業務，無須仿照一般企業安排接班，否則可能增加不必要的管理層級。他也在開場感謝財務長克瑞斯，在自己離任期間擔任代理執行長、帶領公司。

至於川普在復職過程中的角色，黃仁勳感謝政府迅速提供情資，協助董事會評估國安風險，但否認自己因川普施壓而回任。

這場約一小時的大會未開放員工提問。輝達則已於23日公告啟動招募新設的法遵長（Chief Compliance Officer），並重申董事會針對黃仁勳可能成為外國情報活動目標的獨立調查，仍將持續至完成。