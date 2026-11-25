今晨六家外媒首頁有五家聚焦輝達執行長黃仁勳復職風波，報導重心已從人事變動轉向公司治理、國家安全及川普政府介入企業決策的爭議。輝達股價在歷史性大漲後回跌，也反映投資人重新審視復職風險。衛報則聚焦俄羅斯在非洲的軍事傷亡。

華爾街日報

黃仁勳重掌輝達後向員工道歉 坦言正接受心理治療

Huang Tells Staff He Is in Therapy, Apologizes in Nvidia Town Hall

摘要

輝達共同創辦人、執行長黃仁勳在復職隔天，於加州總部的員工大會上為個人行為道歉，並透露正在接受心理治療。知情人士表示，他也感謝川普政府迅速提供情報，協助董事會認定他復職帶來的國家安全風險偏低。黃仁勳先前因兩起婚外情曝光辭職，11天後重掌公司。

為何重要

黃仁勳復職未平息外界疑慮。輝達的公司治理、國家安全風險與政府介入程度，已成為這家美國AI晶片龍頭必須面對的問題。

華盛頓郵報

川普親自促成黃仁勳復職 美國政府干預企業經營引發爭議

Trump’s Nvidia intervention rewrites the rules of American business

摘要

川普在黃仁勳因婚外情醜聞辭職後，親自推動輝達董事會讓他復職。這是川普政府一連串介入企業經營決策的最新案例，包括入股30多家美國公司、介入TikTok交易，以及向企業海外銷售收取費用。經濟與公司治理專家批評，這類干預可能使企業高層更傾向依政治因素，而非商業判斷做決策。

為何重要

川普直接影響美國重要科技企業執行長的去留，凸顯白宮對民間企業日益擴大的影響力，也引發自由市場與公司治理界線的爭議。

金融時報

黃仁勳復職後堅持不設接班計畫 輝達治理模式再遭質疑

Jensen Huang says he still does not believe in succession planning

摘要

黃仁勳24日在輝達員工大會上為個人行為道歉，但仍表示不認同正式接班規畫，並維持數十名高階主管直接向他報告的管理模式。據與會人士透露，他承諾更願意聽取意見，卻不打算大幅改變公司組織。黃仁勳離任11天期間，輝達市值蒸發逾1兆美元，復職當天又回升近1兆美元。

為何重要

輝達高度依賴創辦人領導，缺乏明確接班安排，使全球AI產業的重要企業面臨經營延續性與公司治理風險。

衛報

俄羅斯支援馬利軍政府傷亡慘重 外洩資料揭至少349人死亡

More than 300 Russians killed as Moscow props up Mali’s junta, leaked data reveals

摘要

衛報取得並分析遭駭客外洩的俄羅斯國家統計資料，發現2023年9月至2026年9月，至少349名俄羅斯人在馬利死亡，多數可對應與反政府武裝交戰的事件。今年4月25日單日就有43人死亡。俄羅斯透過受軍事情報機構掌控的「非洲軍團」支持馬利軍政府，但莫斯科未公開在非洲的軍事傷亡數字。

為何重要

外洩資料揭露俄羅斯維繫非洲軍事影響力的實際代價，也反映莫斯科在烏克蘭戰場之外，持續承擔的人員損失與安全風險。

路透

黃仁勳坦承違反公司行為準則 輝達股價回跌逾7%

Nvidia's Huang said he violated code of conduct, source says

摘要

知情人士透露，黃仁勳週二在員工大會上坦承違反公司部分行為準則，但否認復職是川普向董事會施壓的結果。輝達股價23日大漲31.5%後，24日盤中下跌7.6%。黃仁勳與輝達仍面臨多項聯邦及州政府調查，他預定12月3日出席美國參議院公開聽證會。

為何重要

黃仁勳復職雖暫時消除經營領導權的不確定性，但公司治理、國家安全及法律風險尚未解除，投資人信心再度受到考驗。

美聯社

輝達董事會推翻原決定讓黃仁勳復職 獨立性遭質疑

Nvidia board joins Jensen Huang under scrutiny after reinstating embattled CEO

摘要

輝達10人董事會23日一致通過讓黃仁勳復職，但僅6天前才表明不打算重新聘用他。董事會承認決策過程曾參考美國政府高層意見，川普也稱自己在復職過程扮演關鍵角色。公司治理專家質疑董事會獨立性，美國國會兩黨議員則要求黃仁勳與董事會說明涉及中國及晶片出口管制的國安疑慮。

為何重要

輝達董事會能否獨立監督管理階層，以及白宮能在多大程度上左右企業人事決策，已成為美國國會與投資人共同追究的問題。

（本文與AI協作）