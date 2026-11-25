輝達創辦人黃仁勳23日重返執行長大位，下周將赴美國國會作證。美國總統川普24日接受紐約郵報獨家專訪時表示，希望黃仁勳說實話，認為他不必援引憲法第五修正案拒絕回答問題，並稱若有必要，不排除給予特赦。此前，路透引述知情人士透露，黃仁勳24日在全體員工大會上坦承違反公司部分行為準則，犯下不只一個嚴重錯誤，目前正在接受心理治療。

美國眾議院情報委員會、外交事務委員會及美國與中共競爭特別委員會主席23日發表聯合聲明，確認黃仁勳將依照原定計畫，於12月1日接受閉門訊問。參議院銀行委員會也將於12月3日舉行公開聽證會，由黃仁勳出席作證。

美國國會跨黨派議員猛烈抨擊輝達在釐清黃仁勳是否構成國安威脅，以及是否違反對中國的晶片出口管制規定之前，便讓他重返執行長大位。共和黨籍聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）更預測，鑑於黃仁勳可能面臨刑事起訴，他將援引憲法第五修正案拒絕回答問題，以避免自證己罪。

川普24日在白宮接受紐約郵報專訪時，一邊查看輝達最新股價，一邊談及黃仁勳即將赴國會作證一事。他並不認同甘迺迪的看法，他說：「我不認為黃仁勳需要援引第五修正案。我認為這對民眾而言是一件有意思的事。」

川普接著說：「我希望他只要說實話，當然，他的律師必須提供建議，但我一直認為他百分之百光明磊落，而且你也知道，他是個非常聰明的人。」

被問及是否可能針對黃仁勳涉嫌觸犯的罪行給予特赦時，川普回答：「我想，這始終是一個選項，但我不認為有這個必要。」

路透此前引述一名知情人士報導，黃仁勳24日在輝達總部召開長達1小時的全體員工大會。他在會中坦承犯下「一些嚴重錯誤」，違反公司部分行為準則是不可接受的行為，並透露自己正在接受心理治療。不過，黃仁勳否認自己是因川普向董事會施壓才得以復職，稱這項說法並不屬實。

川普在專訪中也透露，他並未深入了解黃仁勳在復職前坦承的其他婚外情細節，但據他所知，除了涉嫌為中國從事間諜活動的女商人黃樂（Alice Huang），黃仁勳並未與其他和北京存在可疑聯繫的女性發生性關係。

川普還說，他不清楚黃仁勳為了重返輝達，究竟坦承了多少段婚外情。他說：「我真的沒有深入了解那些事。比起性愛，我更關心晶片生意。」

川普強調，輝達的成功對美國維持人工智慧（AI）領域的領先優勢至關重要。他甚至不排除讓美國政府取得輝達部分股權，並提到英特爾去年已將相當於公司價值10%的股權交給美國政府。

川普說：「我考慮過這件事。我當時想，『你知道嗎？或許我應該這麼做』，但我目前還沒有提出來。現在可能還不算太晚。」

川普表示，他之所以介入促成黃仁勳復職，並保證黃仁勳不會面臨行政部門方面的問題，是因為一旦輝達選了「錯誤的人」接替黃仁勳，「這在許多方面對我們國家而言都將是一件很糟糕的事」。