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黃仁勳每天接受90分鐘心理治療！否認川普施壓促復職、不信接班計畫
黃仁勳回任輝達（NVIDIA）執行長後，周二在全員大會上，為自己違反公司行為準則向員工致歉，並透露為糾正導致自己短暫下台的行為，每天接受90分鐘心理治療，他承諾會努力改變。
知情人士透露，黃仁勳說：「我犯了嚴重錯誤。」他也向妻子、孩子和員工道歉，說自己傷害了大家。黃仁勳表示，自己回任並不是因為他是凌駕於法律和行為準則之上的「技術哥」。他強調，董事會今後會對他進行問責。
黃仁勳談到外界關注的接班問題。他說，輝達有多名能力出色的主管，各自帶領不同部門，這樣的團隊不需要像一般企業那樣安排接班人。
他對員工表示，他不認同傳統的接班人培養規畫。他不希望高階主管為了爭奪最高職位，彼此之間勾心鬥角，那也可能製造出不必要的層級。他希望維持現有扁平的管理架構，讓高階主管處於同一層級並各自專注負責專業領域。
他強調，公司即使沒有他，也能繼續運作。前60名高階主管都有能力接任。
黃仁勳在全員會議一開始就感謝了財務長柯蕾絲近兩周來領導公司。
對於外界質疑川普施壓董事會讓他回任，黃仁勳說，這「完全不是真的」，董事會評估整個情況、蒐集相關事實後，認定讓他回任符合公司和股東利益。
不過，輝達宣布他復職時表示，董事會曾聽取美國政府高層對國安風險的看法。川普則說，他向董事會提供保證，促成黃仁勳回任。
黃仁勳稱川普熱愛輝達：「他是我的總統，我會盡力讓我們的總統，我們的國家，取得成功。」 他也說，輝達不涉政治，無論下一任總統是誰，他都會採取同樣的做法。
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