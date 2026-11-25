輝達執行長黃仁勳24日上午在加州聖塔克拉拉總部召開復職後首場全體員工大會，語氣和緩且流露悔意，除了對所作所為深感抱歉，也透露正在接受心理治療。

華爾街日報與CNBC報導，知情人士及與會人士透露，黃仁勳表示，他讓大家失望了，承諾這次會做得更好。其中一人轉述黃仁勳的話：「我傷害了你們所有人。」黃仁勳也感謝川普政府讓輝達迅速取得情報，稱這有助於董事會判定讓他復職對公司構成的國安風險很低。

知情人士透露，黃仁勳說，他很感激公司給予第二次機會。他與妻子結婚逾40年，子女也在輝達任職，他會努力爭取「家人再給我一次機會」。黃仁勳也承認違反公司行為準則。華爾街日報報導，他22日曾向董事會坦承類似情況，透露除了已獲媒體廣泛報導的兩段婚外情，還有其他婚外情。

黃仁勳表示，輝達已啟動一項程序，由他的直屬部屬向董事會提交對他個人行為的評估。他也談到接班規畫，指出接班計畫會造成不必要的管理層級，並解釋輝達採用獨特的商業模式，由多位有能力的領導者分別負責公司不同領域，因此已建立一支不必像一般組織那樣規畫接班的團隊。

CNBC指出，黃仁勳在會議一開始便感謝財務長柯蕾絲（Colette Kress）擔任代理執行長期間的領導。他說，這是他人生中第二艱難的會議，最艱難的一次是與妻子談話。一名與會人士透露，黃仁勳表示自己正在接受心理治療。輝達代表未立即回覆詢問。