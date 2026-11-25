黃仁勳今天在輝達全體員工大會為自己違反公司行為準則向員工道歉，透露目前每天接受心理治療，同時表示自己並非是「科技圈大佬」能夠凌駕法律之上，也否認自己的復職是川普向輝達董事會施壓的結果。

黃仁勳昨天回鍋擔任輝達（NVIDIA）執行長，今天在加州聖克拉拉（Santa Clara）輝達總部召開為時1小時的全體員工大會。綜合美國媒體報導，黃仁勳談話內容觸及個人層面、公司治理、政府關係。他開場即向財務長克瑞斯（Colette Kress）表達感謝。

坦承違反公司行為準則 接受心理治療

在黃仁勳返回輝達後，原本暫代其執行長職務的克瑞斯動向備受關注。

根據彭博（Bloomberg News）、財經媒體CNBC、科技新聞網站「連線」（Wired）及路透社報導，黃仁勳當眾感謝克瑞斯在他離開近2週期間領導公司。

黃仁勳向員工表示，「這是我主持過最艱難的一場公司會議，也是我這輩子經歷過第二艱難的會談」。他接著說，「我經歷過最艱難的一場會談，是和我太太的談話」。

日前，黃仁勳遭媒體披露與一名涉嫌為中國從事間諜活動的女子有染，輝達董事會宣布對他展開獨立調查，隨後又傳出他與公司員工發生婚外情。

黃仁勳承認自己違反輝達行為準則，對於能夠再次獲得機會，領導這家他30多年前共同創辦的公司，他心懷感激，也為自己的行為向員工道歉，坦承自己讓大家失望了。

他補充，「我在個人行為上犯下了一些非常嚴重的錯誤。我傷害了我的家人，也傷害了我的妻子」。

黃仁勳還透露，目前「每天接受一個半小時的心理治療」，這對他有很大幫助。

黃仁勳也形容自己是公司內積極倡導為女性打造工作環境的人之一。他說：「如果我做了任何危及這一切的事情，我無法用言語形容自己有多難過，我會竭盡所能彌補」。

稱無須制定接班計畫 復職非川普施壓

他談到接班規劃時說，輝達打造的團隊不需要像一般組織那樣制定接班計畫，因為公司採取獨特的商業模式，擁有多名能力很強的領導者，分別掌管公司不同部門。

黃仁勳也回應外界對他高壓式管理風格的批評。他表示，自己的行為有時對員工造成負面影響；有時做得太過火，「這會削弱他們（員工）的自主性，這是不對的」。

黃仁勳表示，他必須思考如何在維持對公司的高度投入之際，不傷害員工，必須以更高的標準要求自己。他將接受360度績效評估，向與他共事的人徵求意見，頻率可能高達每月一次。他補充，自己將是輝達第一個、也是唯一一個接受這類評估的人。

黃仁勳也向員工表示，外界指稱他是因為美國總統川普（Donald Trump）向董事會施壓才得以復職，並非事實，是輝達董事會讓他回鍋，而董事會之所以這麼做，並不是因為他是所謂「科技圈大佬」（techbro），可以凌駕法律之上，也不是因為政府高層希望他回來。董事會已經評估相關事實，並獲得保證，確認不存在國家安全威脅。

黃仁勳也說，「我致力於讓我們的總統、讓我們的國家取得成功」。他並補充，輝達不介入政治事務（apolitical），無論下一任總統是誰，公司都會採取同樣的態度。