黃仁勳復任輝達執行長後，美國Podcast主持人弗里德曼讚揚黃仁勳是不可多得的領袖，並稱黃仁勳上週曾傳訊息給他，表示想加入他正在進行的公路旅行，兩人騎兩輛重機橫越美國。

昨天輝達（Nvidia）宣布黃仁勳復任執行長，距黃仁勳宣布辭職僅11天。消息傳出後，弗里德曼（LexFridman）在社群平台X發文，對黃仁勳的回歸感到振奮。

弗里德曼寫道：「上個星期，仁勳傳訊息給我，表示想加入我正在進行的公路旅行，和我一起騎兩輛重機橫越美國。我很後悔當時沒答應他的邀請。現在他又忙起來了。」

「說笑歸說笑（不過他可能是認真的），我對未來感到期待。人類需要更多像仁勳這樣的人身居領導職位，而不是更少。我們大多數的領導人都很糟糕。仁勳屬於好的那一類。要守護這些好人。」

弗里德曼是知名Podcast（播客）主持人，在YouTube擁有超過500萬訂閱。他今年年中曾在X平台上，分享與黃仁勳在台灣吃芒果冰的照片。