輝達創辦人黃仁勳王者回歸，台灣ＡＩ供應鏈重振士氣。面對未來新局，黃仁勳仍有幾大考驗，包括修復公司治理及董事會公信力，如何化解美國國會及監管機構對輝達在國家安全、ＡＩ晶片出口管制等方面的疑慮，重建與美國政府的互信，以及重新調整中國市場戰略，黃仁勳的挑戰將牽動台灣ＡＩ供應鏈的全球布局。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基說，黃仁勳催動ＡＩ供應鏈更有效率，對台系ＡＩ供應鏈廠商絕對正面，但受到美國嚴厲管制晶片流向中國，預料「地下通道」將會減少，財務不佳的ＡＩ公司不易出頭，未來恐面臨「野蠻世界逐步消失」變局。

以前有本領拿到ＡＩ核心晶片繪圖處理器（ＧＰＵ） 和電力的公司，隨時都可以野生生成，但美國管制越來越多，這樣的公司恐不易生存。台灣大多數的前五十大ＡＩ科技公司，透過可轉換公司債、海外存託憑證取得大量的資金，足夠應付明、後年的ＡＩ基礎建設資本支出，可望迎來新一波ＡＩ發展新商機。

不過，這次風波恐壓縮黃仁勳未來在美中科技圈的斡旋空間。即使獲得白宮支持，也不代表能夠消除美國國會的國安疑慮，黃仁勳未來任何涉及中國市場的重大決策，將面臨更嚴格的政治及法規檢視，亦即專家所謂「地下通道會慢慢消失」。

台系ＡＩ供應鏈直指，如何證明輝達商業利益與美國國家安全及科技戰略並不衝突，將是重建政府互信的關鍵。輝達未來可能必須強化出口管制、終端客戶審查及產品流向追蹤，甚至重新評估專為中國市場開發降規版ＡＩ晶片的商業策略。

但若輝達進一步縮減中國市場布局，也將為華為等中國本土ＡＩ晶片業者創造更大的發展空間。一旦中國逐步建立自主ＡＩ運算架構及軟體生態系，輝達即使未來重新取得市場准入，也可能面臨更高的市場進入障礙，這正是黃仁勳最不願見到的局面。美國若進一步加大ＡＩ晶片出口管制力道，台廠恐面臨更嚴的客戶身分、終端用途及第三地轉運審查，法規遵循成本也將隨之提高。