為扭轉全球股市跌勢與黃仁勳命運，白宮上周末展開瘋狂救援行動的「關鍵48小時」：川普親自出手，指派副總統范斯居間協調，促成輝達董事會在23日美股開盤前改變立場。

紐時報導，曾是創投圈的范斯，與矽谷關係深厚，也和黃仁勳重要支持者、白宮AI顧問薩克斯交好。知情人士說，透過黃仁勳盟友安排，范斯與黃仁勳私下通過話，認同他是美國在美中科技競爭中的重要籌碼。范斯並協助輝達董事會確認：川普政府認為黃仁勳本人不構成國安風險。僅極少數政府最高層官員知道這些談話。

這場救援行動轉折從21日開始。司法部長布蘭奇向川普與范斯表示，輝達過去幾個月來一直配合司法部調查Megaspeed和伺服器大廠美超微，但黃仁勳並非司法部調查目標或對象，司法部也沒有證據顯示他違法或構成國安風險，這項初步評估成為白宮遊說輝達董事會的重要依據。

輝達董事會22日下午召開馬拉松會議，花好幾個小時與黃仁勳溝通，黃仁勳向董事會坦承，除了先前曝光的兩段緋聞，還有其他婚外情，並對自己的行為表達悔意。儘管董事會認為，黃仁勳的感情關係及對此不夠坦白，都違反行為準則，但最後認定讓他回任是比較好的選擇。