輝達創辦人黃仁勳廿三日現身輝達總部重任執行長，受到員工熱烈歡迎，他的回歸激勵輝達股價廿三日收盤大漲超過百分之卅一。美國總統川普廿三日表示，他直接勸說輝達董事會，讓黃仁勳順利回鍋。

黃仁勳回任的消息激勵台股昨報復性反彈，指數大漲三三一○點，創史上收盤最大漲點，指數重回四萬點，收在四萬一二二點。不過，美股那斯達克、費半指數昨晚開盤開低，其中費半重挫逾百分之六，拖累台指期夜盤一度下跌逾一千兩百點。

川普對ＣＮＢＣ說：「我一直與董事會有直接及間接溝通，我對這件事情有很強烈的感受。」川普還表示，他廿二日晚間有跟黃仁勳通電話，黃仁勳說「我會比以前加倍努力工作」。與黃仁勳私交甚篤的川普說，「我覺得我的介入非常關鍵」，輝達董事會「相當通情達理」。

黃現身總部 笑稱要拿一台新電腦

川普說，他與國安團隊都不認為黃仁勳是國家安全威脅，「如果我真的認為他做錯了什麼，就不會建議董事會重新聘用他。」川普表示，在爭取黃仁勳復職的運作裡，與副總統范斯、財政部長貝森特等官員聯手合作。川普坦承，上周股市暴跌，「可能」影響他支持黃仁勳回鍋。

網路流傳的影片顯示，黃仁勳廿三日回到加州聖塔克拉拉輝達總部，員工以如雷掌聲歡迎他回歸，並高喊他的名字。黃仁勳把手放在胸口說：「謝謝大家再給我一次機會。第二次擔任執行長，我會做得更好。」

黃仁勳沒穿招牌皮衣，而是穿著深藍色迪奧外套。員工紛紛拿起手機拍攝，有人高喊「我們愛你，黃仁勳！」現場員工不斷高喊黃仁勳名字。待人群安靜下來，黃仁勳開玩笑說：「謝謝大家，今天是我第一天上班。我還沒有電腦，所以資訊部門要給我一台新電腦。」引來現場笑聲。

兩黨撻伐 下周國會聽證會是考驗

不過，黃仁勳回鍋後將面臨一連串嚴峻考驗，包括下周出席國會聽證會。輝達也已成立獨立委員會，負責調查黃仁勳與外遇對象黃樂交往期間，是否曾洩露企業或國安機密，美證券交易委員會也在調查輝達是否誤導投資人。

黃仁勳復職引發國會參眾兩院兩黨國會議員一致討伐，呼籲對輝達展開進一步調查。參院民主黨領袖舒默承諾，「民主黨將動用全部權力，調查川普政府、黃仁勳、其他輝達高層，以及任何為了經濟利益而出賣我國國家安全者的不法行為」。即將出任眾院議長的眾院民主黨領袖傑佛瑞斯表示，應將晶片出口管制納入「國防授權法」。共和黨參議員康寧等人則質疑，川普說讓黃仁勳回鍋沒有國安風險「有何根據」？