在美國總統川普施壓與斡旋之下，輝達董事會同意黃仁勳復職，凸顯川普即便失去國會控制權，在被視為「跛腳鴨總統」之際，仍有能力在更廣泛領域持續發揮影響力，也讓川普政府的未來與黃仁勳的命運更緊密連結。

川普在黃仁勳婚外情消息持續發酵期間，再度展現快速扭轉局勢並掌握輿論主導權的能力，把促成黃仁勳回鍋歸功自己，並稱黃仁勳是「國寶」。

這並非川普首次介入重大企業決策。他過去也曾推動涉及英特爾及美國鋼鐵（U.S. Steel）的交易，但此次介入輝達更進一步，直接插手一家位於全球AI競賽核心的美國企業領導人任命決策。

川普執政特色包含干預大型美企運作，尤其是被認為攸關美國經濟及國安的企業，但這次川普干預的對象，是正面臨國會、政府及各州多項調查、深陷國安風波的企業，也意味若調查結果不利輝達，也容易波及川普政府。