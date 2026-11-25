輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳復職後，23日重返公司，受到員工熱烈歡迎。黃仁勳表示，「謝謝大家給我第二次機會，第二次擔任執行長，我會做得更好」。美國總統川普23日表示，他直接勸說輝達董事會，讓黃仁勳順利回鍋。

他回任後也掀起全球股市的「仁勳行情」，一掃他十多天前請辭後帶來的陰霾。輝達股價23日收盤漲幅創史上罕見的31.4%，市值也創紀錄地暴增近1兆美元。台、韓、日股同步進入狂歡模式，首爾Kospi指數大漲6.3%，東京日經225指數也漲逾2,000點、漲幅3.9%。

然而，美股24日早盤開低走低，標普500和那斯達克綜合指數跌幅均超過1%，輝達股價也回檔5%，23日的強彈究竟只是「死貓反彈」，或持續性多頭行情開端？分析師普遍認為，短期或許一切安好，但AI整個生態系或輝達本身的問題並未消失，長期的投資疑慮依然存在。

黃仁勳23日上午一走進總部大廳，現場氣氛歡欣鼓舞，員工們以熱烈掌聲熱烈迎接他回歸，並高喊他的名字：「仁勳！仁勳！仁勳！」，還有員工大喊「我愛你，仁勳」，「歡迎回來」。黃仁勳雙手合十，鞠躬致意：「今天是我上班的第一天」，為讓「大家經歷這一切」而道歉，「我犯過一些非常嚴重的錯誤，我會努力重新振作，重新贏回大家的信任」，「感謝大家給我第二次機會。我第二次擔任執行長，一定會做得更好。」

美國總統川普23日接受CNBC訪問時表示，是他直接勸說輝達董事會，讓黃仁勳順利回鍋。他也坦承，上周股市暴跌，「可能」影響了他對黃仁勳的看法。

川普說：「我一直與董事會有直接及間接溝通，我對這件事情有很強烈的感受。」

川普透露自己22日晚間有跟黃仁勳通電話，黃仁勳告訴他「我會比以前都加倍努力工作」。川普說：「我覺得我的介入非常關鍵」，還說輝達董事會「相當通情達理」。川普表示，自己與國安團隊都不認為黃仁勳是國家安全威脅。