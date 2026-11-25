美國總統川普強力介入輝達共同創辦人黃仁勳婚外情風波，力推黃仁勳復職，帶動全球股市狂漲，成為他任內最新一起為股市「人為築底」的行動。

去年他發動貿易戰，拖累美股暴跌，也曾收回部分關稅政策，以扭轉股市跌勢。

彭博資訊分析，在輝達董事會多次反駁黃仁勳回鍋可能性後，最後仍決定讓黃仁勳復職，就已令人震驚，但更令人意外的或許是背後推力為擁有輝達持股的川普，直接介入推動：在全球股市上周五重挫後，川普直接敦促董事會給黃仁勳第二次機會，他本周甚至證實親自干預輝達董事會決策。

在美國歷屆政府，總統干預民間企業與股市走勢如此之深，前所未見，但川普已經做過太多次，甚至還有「川普賣權」（Trump put）這個專門稱號。

再之前的例子，是川普在去年4月公布「解放日」關稅，引發市場劇烈動盪後，收回部分關稅措施，帶動股市強力反彈。他也已運用國家資本投資英特爾等晶片業者及稀土礦商，激勵這些企業股價大漲。