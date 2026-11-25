輝達共同創辦人黃仁勳請辭執行長不到兩周，便以人工智慧（AI）運算般速度回鍋，隱瞞董事會及與下屬有染等問題，全數獲得免責，凸顯他對AI發展的重要性已是「大到不能走」，也顯示輝達董事會別無選擇，卻也埋下企業治理的隱憂。

黃仁勳下台關鍵因素，包括他先前被爆出與陸籍女性商人黃樂過從甚密時，都向董事會表示兩人正常往來，直到本月初才坦承為婚外情，之後又被爆出與下屬有染，違反輝達行為準則。

如今輝達董事會認同黃仁勳「坦承不諱」，並且建立國安防火牆機制後，黃仁勳火速重掌兵符，堪稱驚人逆轉，也凸顯他在華府、市場、AI產業及地緣政治的高度影響力。

英國金融時報（FT）專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）指出，黃仁勳之所以能回鍋，是因為輝達董事會別無選擇：輝達在這場風波前，沒有建立與企業規模相稱的董事會及管理架構，董事會獨立性與接班準備也都不足，黃仁勳雖帶領輝達創造驚人報酬，卻未讓制度跟上企業成長速度，加上美國總統川普與產業人士的支持，輝達只剩一條路。

內部主管若未獲充分授權，難以在危機中立即接手，外部人選若接下這份工作，也不只是經營一家晶片企業，可能要花數月、甚至數年時間配合調查、處理出口管制風險，並向國會保證輝達值得信任，同時還要面對愈來愈重的競爭壓力。

同時，川普的介入支持黃仁勳，更讓這項人事案不只是股東利益問題，讓議題從「輝達大到不能倒」進一步變成「黃仁勳大到不能走」。