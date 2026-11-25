黃仁勳風光回任輝達執行長後，美國商務部23日把這波風暴核心業者Megaspeed，及阿里巴巴旗下新加坡子公司等七家企業列入貿易黑名單，限制取得先進人工智慧（AI）晶片，顯示美國對晶片流向中國大陸的調查及國會究責，並未停歇。

新列入「實體清單」企業分布於新加坡、馬來西亞及泰國。美國商務部官員說，七家均與Megaspeed有關，包括阿里巴巴旗下新加坡子公司Apex企業解決方案公司、Megaspeed旗下馬來西亞子公司Speedmatrix。這些企業今後若要購買受美國出口管制產品，須先取得美國商務部許可，但申請很可能不獲批准。

商務部工業暨安全局（BIS）表示，這些企業涉及或可能涉及將先進運算產品轉供未經授權用途或使用者，風險重大。新加坡總理黃循財24日也說，將繼續調查Megaspeed。

Megaspeed自2024年遭美方調查，疑將輝達晶片轉運大陸。黃仁勳與其前高層黃樂婚外情曝光後，案件更受關注。美國當局懷疑黃樂替大陸從事間諜活動，大陸則稱指控毫無根據。Megaspeed先前否認違法，並說黃樂已於2025年8月離職。

英國金融時報（FT）報導，Megaspeed藉與阿里巴巴關係，取得輝達官方雲端合作夥伴資格。Apex於2024年透過Speedmatrix向Megaspeed提供貸款，Speedmatrix並以全部事業作為擔保。阿里巴巴反駁，Apex從未轉運受美國出口限制的先進運算晶片，列入清單是錯誤決定，將循一切法律途徑維護權益與聲譽。

美國司法部及商務部上周透露，商務部2025年5月曾向輝達索取Megaspeed銷售紀錄。