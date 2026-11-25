華爾街日報報導，白宮從上周六起上演四十八小時搶救黃仁勳行動，美國總統川普親自出手，施壓輝達董事會改變立場，讓黃仁勳回鍋。

川普廿三日說，他要黃仁勳回鍋，和股市有關。黃仁勳辭職後至上周五，輝達股價七個交易日狂跌百分之卅，費城半導體指數跌近百分之廿，其他指數也全面大跌。

黃回鍋 股市才能扭轉頹勢

一名聽到川普談話的人士透露，川普私下告訴顧問，他不在意黃仁勳婚外情，他必須回鍋，股市才能扭轉頹勢。

這場救援行動的轉折，從周六開始。川普與副總統范斯先詢問司法部長布蘭奇，布蘭奇說，黃仁勳既不是司法部調查目標或對象，司法部也沒有證據顯示他違法或構成國安風險。

司法部的初步評估，成了白宮遊說輝達董事會的重要依據。知情人士透露，黃仁勳任內，輝達一直配合司法部調查新加坡Megaspeed和伺服器大廠美超微。

隨著輝達股價持續下挫、市場賣壓加重，川普上周末決定，盡一切努力讓黃仁勳回鍋。他指派范斯協助與輝達董事會溝通。

曾任創投家的范斯了解黃仁勳在美國推廣開放權重ＡＩ模型的重要角色，以及黃在美中科技競爭中的關鍵地位。川普與范斯都認為讓他復職是當務之急。

紐約時報報導，范斯也和黃仁勳重要支持者、白宮ＡＩ顧問薩克斯交好。知情人士說，透過力挺黃仁勳的盟友安排，范斯與黃仁勳私下通話，認同黃仁勳是美國在美中科技競爭中的重要資產。范斯協助輝達董事會確認，川普政府認為黃仁勳本人不構成國安風險。

美國財長貝森特周日接受ＣＢＳ訪問時態度轉變。他被問到川普主張黃仁勳回鍋時回應，先前主張輝達找外部人選當執行長，但黃仁勳「現在已經在公司外面了」。

黃坦承 婚外情不只這兩段

周日下午，輝達董事會開了馬拉松會議，花好幾個小時與黃仁勳溝通。知情人士透露，黃仁勳向董事會坦承，除先前曝光的兩段外遇，還有其他婚外情。他對自己的行為表達悔意。

董事會認為，黃仁勳違反公司行為準則，但讓他回任是比較好的選擇。周日晚間，董事會告知白宮，將在周一開盤前宣布黃仁勳復職。

輝達廿三日上午在股市開盤前宣布黃仁勳回任執行長，震驚華爾街與華府。董事長瓊斯發信通知員工，員工紛紛以愛心、讚、驚訝、大笑及慶祝等表情符號回應。輝達市值創下美國企業史上最大單日增幅，川普當晚接受華爾街日報訪問表示，「市場反應非常正面，這顯示這項決定是正確的」。