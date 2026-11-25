輝達董事會23日大轉彎，讓辭職11天的黃仁勳重掌輝達執行長。綜合Axios等外媒報導，背後推動的是產業、資本市場與政治三股力量。

首先是產業界聲援。挺黃請願逾18萬人聯署，馬斯克、Epic Games執行長史威尼等科技大咖都公開聲援；據華爾街日報報導，輝達資深員工、開發者技術總監哈利勒（Nader Khalil）也致函董事會，請求讓黃仁勳回任。

董事會遍尋國際科技界高層未果，名單上的安謀執行長哈斯決定續留安謀，臨時執行長柯蕾絲的科技專業也受質疑。

其次是資本市場的壓力。在AI股賣壓下，輝達股價一個月內重挫逾三成。持股約21億美元的Altimeter與Atreides致函董事會，要求審慎遴選新執行長，保留黃仁勳回任可能性。黃仁勳17日表態願意回歸，但董事會當天在財報會議仍表明無意讓他復職。23日復職消息公布後，輝達股價飆漲逾30%，凸顯投資人對黃仁勳親自掌舵的重視。

最關鍵的是政治力量。川普多次表態，力挺黃仁勳回歸。至於川普為何這麼挺黃仁勳，美媒評論提出三種可能解釋，除了龐大經濟利益，也可能涉及黃仁勳、輝達及白宮在司法調查中的利益考量。評論指出，黃仁勳下台後反而可能成為一名危險證人，為自保向調查人員透露涉及其他人的資訊。如今他重新掌管輝達，三方利益也趨於一致。

評論說，黃仁勳下台期間，以普通公民身分接受美國司法部及證管會（SEC）調查，由於無須顧及職位及董事會，反而可能成為危險證人，為減輕自身法律責任，向調查人員全盤托出掌握的資訊。輝達也可能為爭取司法當局有利待遇，主動交出內部文件。

相關人士或許認為，即使讓黃仁勳復職引發巨大爭議，最終也無須付出代價。