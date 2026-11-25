輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回歸後，雖然消除了領導真空疑慮，也一度振奮投資人信心，但麻煩還沒結束，依然面臨國安、資訊揭露、晶片出口、美中角力等問題。

首先是輝達對黃仁勳的調查不會停止。董事會23日表示，經過一連串討論及會面，並參考「美國政府高層提供的意見」，確信黃仁勳回任不構成國家安全風險，但先前成立的獨立董事委員會，仍會調查黃仁勳和遭美國懷疑為中國大陸情治人員的黃樂交往期間，是否洩露企業機密或涉及國安的資訊。

董事會強調，調查會「進行到底」，黃仁勳也全力支持並承諾配合。

再來是國會的調查壓力。在黃仁勳火速回任後，國會議員紛紛表示將加強調查他涉及的國安疑慮。民主黨籍參議員華倫批評，讓黃仁勳回任「魯莽」，要求政府說明哪些高層官員提供了什麼意見。民主黨國會領袖誓言，明年掌控國會後，會加強調查黃仁勳、輝達及川普政府。

黃仁勳預定12月1日接受聯邦眾議院委員會閉門訪談，輝達法務長則排在12月2日。訪談會製作逐字紀錄，由委員會決定公開哪些資訊。黃仁勳12月3日將再赴參議院銀行委員會作證，說明國安疑慮及出口管制遵循情況。

美國政府對輝達的調查也還沒結束。華爾街日報報導，美國證券與交易委員會（SEC）至少到上周仍在調查輝達，完整調查重點尚不清楚，但包括資訊揭露是否誤導投資人。加州檢察長邦塔上周向輝達發出調查傳票，要求提供資料，釐清先進AI晶片或機密資訊是否流入大陸，以及輝達是否誤導投資人後，23日表示調查會繼續進行。

這也增添美國出口管制政策的變數。美國兩黨議員都呼籲，緊縮對大陸的人工智慧（AI）晶片管制，凸顯美中AI博弈不會就此緩和。美國商務部已公布規定，處理境外遠端存取先進AI晶片及伺服器的問題，要求向印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、巴西出口或移轉先進半導體時取得許可。

此外，黃仁勳回歸，也仍未解答對AI支出回報、循環融資等疑問，只是把這些未爆彈往後延，尤其美國期中選舉掀起的「藍色海嘯」，可能導致資料中心興建腳步放慢，加劇市場對於黃仁勳力挺的新雲端業者前景憂慮。