金融時報報導，輝達創辦人黃仁勳回任執行長，帶動輝達股價廿三日暴漲逾百分之卅，美國總統川普也成為受益者。根據川普最新財產申報文件推算，他截至九月底可能持有最多卅七萬股輝達股票，這波漲勢讓他的持股市值單日增加最多一千五百萬美元（約新台幣四點七億元）。

川普此前稱親自介入黃仁勳復職決定，並成功說服輝達董事會，如今他因股價反彈而受益，引發外界對潛在利益衝突的關注。

亞利桑那州民主黨籍聯邦參議員加耶哥要求，監管機關應查明是否有人利用尚未公開的重大資訊進行交易。他在社群媒體發文表示：「我們必須調查這項公告發布前發生了哪些股票交易。這屆白宮是史上最腐敗的白宮。」

金融時報依不同交易金額推算，川普當時可能持有三點二萬至卅七萬股輝達股票。若以最高持股數量計算，廿三日股價大漲使其持股市值增加約一千五百萬美元；若以最低數量計算，則增加約一百卅萬美元（約新台幣四千一百萬元）。

由於申報文件並未涵蓋十月及十一月的交易，無法確認川普目前實際持有多少輝達股票，也無法得知他是否在黃仁勳辭職及復職前後進行買賣。白宮未回應置評。

華盛頓郵報廿三日發表題為「黃仁勳的總統特赦」社論，批評川普介入輝達人事決策，違背自由市場運作原則，可能讓矽谷科技業高層學到錯誤教訓，刻意討好總統。美國總統不該因為擔心股價下跌，便出手干預一家大企業人事安排。