輝達創辦人黃仁勳廿三日戲劇性重返執行長後，隨即更新社群平台Ｘ的個人簡介，重新加上「輝達執行長」頭銜，正式宣告回歸。科技界大咖紛紛發文慶祝，特斯拉執行長馬斯克立即在Ｘ發文稱：「錯誤已糾正。」

黃仁勳下台後，要求他復職的聲浪迭起。名為「跟黃仁勳站在一起」、主張「要有正當程序，不要暴民私刑」的網路連署獲得十萬多人響應。

科技媒體TechCrunch報導，馬斯克一直是最積極聲援黃仁勳的科技界巨頭之一。他上周才表示，將黃仁勳趕出輝達，「就像一支正在連勝的球隊，卻把麥可喬丹踢出隊伍」，完全不符合股東利益。

OpenAI執行長奧特曼上周曾表示：「很難想像沒有黃仁勳的ＡＩ產業會是什麼樣子。」黃仁勳復職消息公布後，他則簡短發文寫下「Jensen !」

雅虎財經新聞報導，黃仁勳從十二日離職到廿三日復職，花了十二天。蘋果公司共同創辦人賈伯斯是離開十二年之後王者回歸，奧特曼則是二○二三年十一月被董事會解職，不到一周便復位。

二○二三年十一月十七日周五下午，奧特曼遭OpenAI開除，董事會指奧特曼並未「坦誠溝通」，內部摩擦涉及人工智慧安全、產品發布與管理風格等分歧。奧特曼兩天後便獲得微軟延攬，大約七七○名OpenAI員工表明要跟著奧特曼一起跳槽。隔周的周二，奧特曼就復職了。

報導指出，OpenAI的「造王者」是微軟，輝達的造王者則是白宮。