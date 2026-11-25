美國政治新聞網站Politico報導，輝達創辦人黃仁勳在美國總統川普介入下重返執行長大位，卻仍面臨國會兩黨聯手反擊。民主黨誓言明年掌控國會後展開強力調查，共和黨議員也罕見與川普唱反調，質疑黃仁勳復職不構成國安風險的說法。兩黨更積極推動加強晶片出口管制，威脅輝達營運模式。

美國眾院情報委員會、外交事務委員會及美國與中共競爭特別委員會主席廿三日發表聯合聲明，確認黃仁勳將依照原定計畫，於十二月一日接受閉門訊問。參議院銀行委員會也將於十二月三日舉行公開聽證會，由黃仁勳出席作證。如果黃仁勳未出席，或回答無法令民主黨人滿意，民主黨可能在明年一月掌控國會後，動用傳票強制傳喚他。

此外，在公布黃仁勳回任輝達執行長前幾個小時，美國商務部廿三日將輝達風暴核心業者新加坡Megaspeed、阿里巴巴旗下新加坡子公司等七家企業列入貿易黑名單，限制取得先進ＡＩ晶片。

新列入「實體清單」的企業分布於新加坡、馬來西亞及泰國。美國商務部官員說，七家均與Megaspeed有關。

民主黨不僅計畫調查黃仁勳，也將追查川普是否向輝達董事會施壓。美國商務部長盧特尼克及主管出口管制的商務部次長凱斯勒均已被要求赴國會作證。輝達法務長泰特預計十二月二日接受眾議院訊問，國會也考慮要求輝達其他董事提供資訊。

即將接掌參議院銀行委員會的民主黨參議員華倫表示，黃仁勳復職只會讓出口管制立法更加迫切，國會也必須確保輝達不會透過遊說扼殺相關法案。