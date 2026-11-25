一名輝達內部人士透露，輝達執行長黃仁勳廿三日回鍋上班，辦公室裡四處有人分送杯子蛋糕，上面寫著「Jensen is back（黃仁勳回來了）」。輝達董事會遭到批評外，美國總統川普更以「國寶」形容黃仁勳是獨一無二的人才，不願見他被中國大陸挖角。

這名內部人士表示，員工對黃仁勳回歸感到興奮，但對過去兩周董事會要黃仁勳辭職又讓他回鍋的過程頗有怨言。該人士補充說，上周三舉行的全體員工大會，是整起事件轉折點。

多名員工告訴ＣＮＢＣ，黃仁勳十七日表態願重返執行長一職，「激勵了員工」。十八日的員工大會上，瀰漫著希望黃回來的氣氛，董事長瓊斯卻重申黃不會回任。

員工會前提出薪資、董事會透明化約七百個問題，員工大會卻完全沒有回應，而輝達股價暴跌，人們也質疑代理執行長柯蕾絲的領導能力，促使董事會宣布黃回歸。

據這名人士透露，公司內部曾流傳兩張並列照片，一張是黃仁勳主持全體員工大會畫面，另一張則是最近一次會議，當時台上坐著一群高階主管及董事會成員。

一名曾在輝達任職超過十五年的前員工表示，「這對董事會來說很丟臉。董事會很可能會改組，有些人可能會請辭，也有人可能遭到撤換。」

他指出，許多員工認為「董事會的行動過於倉促」。

輝達董事會大轉彎決定讓黃仁勳重掌執行長職位，綜整各方支持力量包括：川普對黃仁勳的大力支持、華爾街的反應、矽谷的反彈聲浪及接班人難題等。

川普廿三日受訪表示，輝達創辦人黃仁勳是美國「國寶」，還暗示若未促成黃仁勳復職，中國大陸可能趁機挖角，甚至邀請他執掌華為，藉此取得關鍵技術，在全球人工智慧（ＡＩ）競爭中搶占先機。

華爾街的反應則凸顯投資者對於「由黃仁勳親自參與」輝達未來發展，抱持著高度重視。

矽谷科技界各方人士紛紛發起行動，力挺黃仁勳重掌輝達。在一分超過十八萬人的連署請願書裡，除輝達員工外，就連馬斯克等科技界大佬也聲援。

接班人難題：董事會曾在產業界各個領域尋覓新任執行長人選，卻都無法與黃仁勳相提並論。黃仁勳耗時卅多年，將輝達打造為ＡＩ領域巨擘，誰能接班成為棘手挑戰。