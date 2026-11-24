德國外交部長瓦德福今天表示，美國總統川普介入人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）人事安排，促使執行長黃仁勳（Jensen Huang）復職，令他感到「震驚」。

法新社報導，瓦德福（Johann Wadephul）在柏林一場活動中，回答有關川普（Donald Trump）這項舉措的提問時說：「坦白說，這讓我感到震驚，因為就我個人所知，回顧過去，我從未見過或察覺到政治勢力對特定企業做出如此程度的干預。」

瓦德福接著說：「這是否是未來值得效法的模式，我確實有些懷疑。」

他表示：「在自由、民主且以規則為基礎的國家，政治權力應避免干預（企業）。」

輝達董事會23日投票決定讓黃仁勳復職，這是一項戲劇性的逆轉。約兩週前，黃仁勳因與一名女子有婚外情而辭職，而美國情報機構懷疑這名女子替中國從事間諜活動。

與黃仁勳關係密切的川普表示，這項復職決定是在他親自與董事會溝通後做出的決定；他對此表示歡迎，稱這是「正確且適當的決定」。