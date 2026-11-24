除了捲入中國大陸間諜疑雲，加上連續爆發的婚外情，讓輝達創辦人黃仁勳12日請辭執行長一職。不料僅經過短短11天，輝達董事會竟全票通過讓黃仁勳回鍋執行長，戲劇性翻轉不僅讓美股大漲，台股今（24）日大漲3,310.46點、收在40,122.35點。不過，就在輝達宣布這項震撼消息前，國外知名預測市場Polymarket早出現數個帳戶，精準押注黃仁勳回鍋輝達，總共爽賺34萬美元（約新台幣1120萬元）。

根據「紐約郵報」報導，區塊鏈分析公司Bubblemaps指出，Polymarket上出現兩批「可疑帳戶群」，在資金注入後的短短幾分鐘內，便開始針對輝達相關的預測盤口大舉下注。

Bubblemaps在X平台貼文指出，第一批共5個帳戶在16日創立並注資，同時這天美國總統川普也公開表示歡迎黃仁勳回鍋輝達。而第二批共11個帳戶，恰巧在周一輝達宣布黃仁勳回鍋的震撼消息前幾個小時創立。

根據Polymarket的數據，其中一個帳戶在美東時間周一凌晨2點剛過便開始下注，押注黃仁勳只要在11月底前獲輝達回聘即可獲得派彩。當時市場評估黃仁勳回鍋機率僅有3%，因此當時每份合約的價格僅需3美分（約新台幣0.99元），該帳戶砸2700美元（約新台幣8.8萬元）下注，最終淨賺近4.7萬美元（約新台幣154萬元）。

不過，Bubblemaps坦言，目前無法確認這些帳戶的操盤手身分，也沒有直接證據顯示這些下注帳戶之間有所關聯，僅透過高度相似的交易模式，將這16個帳戶歸納為同一群組。

此外，因輝達宣布黃仁勳回鍋重掌CEO，輝達股價狂飆31.5%、創2003年以來最大單日漲幅。台股也受惠這波輝達反彈，終場大漲3,310.46點、漲幅8.99%，收在40,122.35點，創下史上最大單日收盤漲點紀錄。