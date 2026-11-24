路透報導，黃仁勳回鍋擔任輝達執行長，視他為家鄉英雄的台灣民眾，為此備感興奮。支持者說，黃仁勳突然下台，震驚全島，但他們從未排除回鍋的可能性。

51歲的金融從業人員Venus Chang表示：「我覺得這對台灣是大好消息...看看他下台這幾天，台股跌得有多深」。31歲的工程師Gary Wu說，今早台股拉出漲停，有錢可以養家糊口了。

黃仁勳回歸消息，帶動台灣加權指數24日收漲9%，從八個月低點強力反彈。

黃仁勳愛店「花娘小館」老闆郭瑞香也說：「我一直覺得他會復職」，「他撐過來了，太好了」。郭瑞香說，黃仁勳下次訪台時，她隨時準備好歡迎黃仁勳光臨，並強調黃仁勳提振生意，帶來同事、家人、有時還點外帶，以便在私人客機上享用。

不只一般民眾力挺，科技業大老上周也安排在台北101外牆點燈聲援，秀出 「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣♡JENSEN」、「家人♡友誼」等字樣。

國泰金控總經理李長庚指出：「台灣當然很樂見黃仁勳回來，我們期盼AI持續發展，讓台灣供應鏈可以繼續賺大錢。」