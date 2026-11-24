AI晶片霸主輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳11月12日因婚外情風波，突拋震撼彈卸任執行長，引發內部強烈反彈。沒想到短短11天後，董事會竟在23日全票通過讓他戲劇性回鍋掌舵。這場光速逆轉不僅震撼科技圈，更讓一名當初為了力挺老闆而「同進退」的工程師瞬間陷入尷尬，回頭坦承自己真的「太衝動」。

據美媒《商業內幕》(Business Insider)報導，上海輝達高階研究工程師戴爾（Darrell Dai）原本在公司任職一年多，專攻機器人領域。在黃仁勳12日傳出離職消息幾天後，戴爾便在社群平台X發表長文宣布辭職。當時他字字句句充滿對領袖的崇拜，不僅盛讚黃仁勳早年押注CUDA與實體AI的遠見，更直言黃仁勳會親自閱讀基層員工「Top 5」電子郵件並直接互動，這種親民且尊重工程師的企業文化，才是他留在輝達的最大動力。

戴爾在辭職信中坦言，自己並非不尊重調查程序，但公司高層在未給出合理交代前就讓靈魂人物離開，讓他強烈感受到工程師的聲音在決策過程中被徹底忽略。在失落與無奈交織下，他寫下「他的離去，讓我決定自己在這裡的篇章也該畫下句點了」，毅然決然選擇用離職作為無聲抗議。

沒想到這場科技圈風暴的劇情發展遠比外界想像更戲劇化，輝達董事會23日態度大轉彎，一致決議迎回黃仁勳。據悉，美國總統川普積極推動黃仁勳復職，副總統范斯更親自與董事會接觸化解疑慮，川普方面甚至直接向輝達保證「黃仁勳回任並不構成國家安全問題」，在獲得美方高層的明確背書後，董事會最終拍板定案。

眼見自己誓死捍衛的老闆僅離開11天就風光重返大位，已經遞出辭呈的戴爾處境頓時變得微妙。他23日晚間再度於社群平台發文，開頭便熱情寫道：「歡迎回來，Jensen！」除了替黃仁勳感到開心，他也難掩尷尬地坦承：「現在回頭來看，我當時可能決定得太快了，我不想再倉促做出任何重大決定。」

面對這場突如其來的職涯大反轉，戴爾表示現階段打算先放慢腳步、好好休息並沉澱思緒，仔細規劃未來的職業方向，同時也鬆口「願意探討重返輝達的可能性」。貼文曝光後，不少網友直接在留言區標註黃仁勳，紛紛喊話「快讓這位忠心耿耿的員工回來吧」、「他在動盪時展現出真正的勇氣，應該要加薪回聘」。

即便一度陷入人事風波，黃仁勳在輝達內部仍擁有極深厚的支持基礎。在其卸任期間，由支持者發起的「Stand With Jensen」網路連署便號稱吸引超過1萬名、逾24%的員工簽名要求老闆回歸，這股龐大的基層聲浪也被視為促成董事會轉向的關鍵背景之一。如今隨著黃仁勳順利回鍋，戴爾最終能否順利搭上這班「回聘列車」，外界也正持續關注。