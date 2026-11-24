因婚外情醜聞辭職不到兩週後，輝達（NVIDIA，又稱英偉達）創辦人黃仁勳週一（11月23日）獲董事會同意，即刻重返執行長大位。輝達董事會上週曾稱不打算讓黃仁勳回鍋，本週卻在美股開盤前35分鐘，決策急轉彎。在投資人的震驚之下，輝達股價大漲超過30%，帶動美股整體強勁反彈。

多次發聲力挺黃仁勳的美國總統川普，也是這波輝達股價上揚的受益者。《金融時報》從川普提交給美國政府倫理辦公室的財務申報資料估計，截至9月30日，川普可能持有高達37萬股的輝達股票；11月23日，他的輝達持股市值飆升了1500萬美元。

「我這麼說吧，我跟他們（董事會）談過，說服了他們，」川普23日接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）電話訪問時說。他表示，在輝達股價重挫了40%、50%之後，「要說服他們變得更簡單了」。

但川普聲稱，他介入輝達事務，更大的理由是「為了國家」。他形容黃仁勳是「國寶」，如果美國不留下他，中國就有可能砸下重本，試圖延攬他。

「失去像黃仁勳這樣的人才，對我來說才是威脅，比我們現在談的一切都遠遠更大的威脅。」

針對黃仁勳出軌被美國情報機構認為是「中國間諜」的女子黃樂一事是否構成國安威脅，川普說：「誰跟中國沒有聯繫？我才剛從中國回來……中國跟所有人都有往來，也有找我，這不代表他們是壞人。」

值得注意的是，在跟輝達董事會溝通的時候，川普稱他給出了「足夠的保證」，告訴對方，黃仁勳「不會有事」。輝達董事會23日的聲明內，也特別提到董事會獲得來自「美國政府高層」的意見，讓他們感到有信心，「黃仁勳復職並不會構成國安風險」。董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）說：「董事會認為黃仁勳是領導輝達公司的正確人選，讓他復職，最符合股東、員工、夥伴和客戶的利益。」

黃仁勳已重返輝達位於加州聖塔克拉拉的總部。網路上流傳的影像顯示，他踏入公司時，大批員工在大廳鼓掌歡呼，叫喊他的名字。

「謝謝大家給我第二次機會，這一次，我會做一個更好的執行長，」黃仁勳說。

白宮介入輝達事務引發爭議

多位美國企業界知名人物都曾公開支持黃仁勳，包含特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）和Uber創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）。黃仁勳復職之後，馬斯克在X平台轉發另一位黃仁勳盟友、投資人貝克（Gavin Baker）發佈的輝達員工歡呼影片，並寫道：「我認識所有在輝達的人都希望黃仁勳回來，這點很明顯。」

然而，黃仁勳戲劇性回歸輝達，最引發爭議的是白宮的角色。川普本人已坦言曾直接跟輝達董事會溝通；《紐約時報》、《金融時報》、《華爾街日報》、彭博等媒體則都引述匿名消息來源指，白宮和輝達董事會的溝通是在上週末秘密展開，且副總統萬斯（JD Vance）扮演了重要角色。

據前述媒體消息，黃仁勳在矽谷的業界盟友連日來私下在華府積極遊說，成功拉攏了川普和萬斯。萬斯從政前曾從事風險投資，被白宮視為跟矽谷之間的橋樑。上週末，他曾跟黃仁勳通電話，讓黃仁勳替自己辯護，並重申對美國出口管制政策的立場。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）對黃仁勳和輝達的態度也被認為有所軟化。多次暗批商務部對輝達國安爭議「放水」的他，15日接受福斯新聞（Fox News）訪問時要求輝達要「從公司外部」尋找新領袖，22日卻向哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，「黃仁勳現在也算是外部人士了」。

路透分析指，川普力推黃仁勳回鍋，顯示即使共和黨在期中選舉之後失去國會主導權、將面臨「跛鴨」政府的困境，川普還是能在華府內外發揮影響力。

彭博則指出，白宮大費心力這麼做，顯示黃仁勳身為人工智慧（AI）時代的代表人物，可說是「大到不能倒」，卻也引發外界質疑公部門「利用其雄厚財力與既得利益，來左右市場」。

《紐時》也引述專家說法稱，輝達幾乎可說變成一個「受到國家影響的企業」，川普本人就是重要股東，「這傳達出來的印象就是，這間公司『大到不能倒』，黃仁勳『重要到不能解僱』」。

美國國會與白宮不同調

儘管如此，美國國會不分黨派，普遍仍認為應繼續調查黃仁勳和輝達的國安疑慮。

即將卸任的共和黨籍參院銀行委員會主席史考特（Tim Scott）宣佈，黃仁勳將於12月3日赴該委員會公開作證。該委員會下一任主席、民主黨籍的參議員華倫（Elizabeth Warren）說，川普政府有必要說明清楚，到底美國官員在黃仁勳復職的決定之中，扮演何種角色。

眾院監督委員會下任主席、民主黨的賈西亞（Robert Garcia）稱，川普直接介入輝達公司決策，「引發重大的國安和貪腐疑慮」，國會必須調查。

川普長期的盟友、前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）在X平台寫道，黃仁勳跟黃樂的關係「有非常嚴重的問題」，並質疑讓他復職之舉是否明智。

共和黨籍的參院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）表示：「輝達和Megaspeed的爭議只是冰山一角，不會因為黃仁勳回鍋就解決了。」

眾院外交委員會、美國與中共戰略競爭特設委員會、常設情報委員會等三委員會的主席也聯合發佈聲明，稱黃仁勳復職「無法消除那些必須處理的國安威脅和疑慮」。「我們依舊致力於查明輝達產品大規模走私、轉運為中國軍事用途等問題，以及輝達產品對於提升我們頭號敵人的AI能力上，扮演什麼樣的關鍵角色。」

黃仁勳復職同日，美國商務部正式把新加坡公司Megaspeed列入貿易黑名單（即實體清單），實質上禁止其在未經許可下採購美國的先進AI晶片。

與黃仁勳發生婚外情的女子黃樂曾是Megaspeed公司高層。美國情報單位懷疑，該公司扮演了「白手套」的作用，替中國企業從新加坡、馬來西亞等地轉運被美國管制的輝達AI晶片，同時也讓中資租用其資料中心，以獲取先進AI算力。為填補管制漏洞，美國政府上週實施新的出口管制措施，首次涵蓋東南亞資料中心。

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong）週二（24日）表示，新加坡正與美國合作，防止企業把新加坡當作中繼站，轉運美國高階晶片到其他地方。馬來西亞則要求資料中心營運商切斷跟Megaspeed等7間被美國列入黑名單的企業之間往來。

黃樂本人在輝達這場風波之中從未公開說明；Megaspeed公司表示將配合美國政府調查；中國政府則稱「中國間諜」相關指控是「汙衊抹黑」。

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